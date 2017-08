Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 28/08/2017- Côte d’Ivoire, Guinée, Burkina Faso, Niger : Laurent Gbagbo, migration, mines, recettes, énergie, corruption, Mahmoud Thiam.

Niger - France : un mini-sommet sur la crise migratoire



Le président nigérien, Mahamadou Issoufou et son homologue tchadien, Idriss Déby participent ce lundi 28 août 2017 à un mini-sommet sur la crise migratoire initié par le président français, Emmanuel Macron. Ce mini-sommet qui se tient à Paris vise à « réaffirmer le soutien de l’Europe au Tchad, au Niger, et à la Libye pour le contrôle et la gestion maîtrisée des flux migratoires » souligne la présidence française.



Côte d’Ivoire : reprise du procès Gbagbo devant la CPI



Le procès de l’ancien chef de l’Etat ivoirien, Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la jeunesse, Charles Blé Goudé va reprendre ce lundi 28 août 2017 devant la Cour pénale internationale (CPI) après plus d’un mois d’interruption. La chambre d’appel de la CPI avait prononcé le 19 juillet dernier le maintien de l’ancien président ivoirien en prison en rejetant sa demande de liberté provisoire.



Guinée : une recette de 470 millions de dollars sur les exportations de l’or



Les recettes découlant des exportations d’or de la Guinée sont estimées à 470 millions de dollars, annonce communiqué du ministère guinéen des mines et de la géologie. Cette « performance » se justifie, selon le document, par la mise en place d’une méthodologie efficace pour recueillir des données réelles.



Burkina Faso : un millions de dollar pour les énergies renouvelables



Le Fonds des énergies durables pour l’Afrique (Sefa) a octroyé une subvention d’un montant d’un million de dollars au gouvernement burkinabé pour la promotion des investissements dans le secteur des énergies renouvelables. Cette subvention vise à renforcer, les moyens d’intervention du Fonds de développement de l’électrification (FDE) mise en place par le gouvernement burkinabé.



Guinée : sept ans de prison pour un ancien ministre des mines guinéen



L’ancien ministre guinéen des Mines de 2009 et 2010, sous les régimes transitoires de Dadis Camara et de Sékouba Konaté, Mahmoud Thiam, a été condamné à sept ans de prison ferme par un tribunal américain, rapporte BBC Afrique. M.Thiam a été reconnu coupable de corruption et de blanchiment d’argent. Il aurait reçu, selon la justice américaine, 8,5 millions de dollars d’un conglomérat chinois, somme qui par la suite a servi à l’achat d’une maison à New York.