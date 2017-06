Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 29/06/2017-Mali, Sénégal, Niger, Burkina Faso : référendum, infrastructure, transport aérien…)

Mali : manifestation d’une plateforme pour le « Oui » au référendum



Plusieurs milliers de Malien ont manifesté jeudi 29 juin 2017 à Bamako (capitale) en faveur du projet de révision de la constitution, proposer le président Ibrahim Boubacar Keïta qui a reporté il y a une semaine un référendum prévu le 9 juillet prochain, rapporte l’AFP. « La réforme constitutionnelle est nécessaire pour permettre l’application de l’accord de paix » signé en mai-juin 2015, a indiqué un partisan de la plateforme pour le « Oui » au référendum, Moussa Goro, cité par la même source.



Sénégal : deux nouveaux membres du conseil constitutionnel prêtent serment



Deux nouveaux membres du conseil constitutionnel ont prêté serment ce jeudi 29 juin 2017, selon la presse locale sénégalais. Ces nouveaux membres sont Bousso Diao Fall, « ancien procureur général près de la Cour d’Appel de Saint-Louis » et Seydou Nourou Tall, « professeur des universités, titulaire de chaire en droit public et science politique », indique la même source.



Côte d’Ivoire : ouverture d’une ligne directe aérienne avec la France, le Portugal et la Suisse



Le gouvernement ivoirien a adopté trois décrets portant l’établissement d’accords relatifs aux services aériens avec la France, le Portugal et la Suisse, dans l’optique d’une ouverture de lignes aériennes directes avec ces pays, annonce un communiqué d’un conseil des ministres. « La ratification de ces accords permettra de redynamiser le trafic aérien entre notre pays et les pays signataires et contribuera à renforcer le statut de hub aéronautique de la sous-région de l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan » souligne le document.



Burkina Faso : 10,45 milliards FCFA pour un projet de routier



Le gouvernement burkinabé et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (Badea) ont parachevé un accord de prêt d’un montant de 10,45 milliards FCFA destiné au financement partiel du projet de construction et de bitumage de la route Ouahigouya-Djibo, selon un communiqué du conseil des ministres.



Niger : 37,326 milliards FCFA obtenu sur le marché financier de l’UEMOA



La Direction générale du trésor et de la comptabilité publique du Niger a obtenu sur le marché financier de l’Union économique et monétaire ouest africain (Uemoa) une enveloppe de 37,326 milliards FCFA à l’issue d’une émission par adjudication d’obligation assimilables du trésor (OAT) à cinq ans, rapporte l’Agence UMOA-Titres à Dakar.