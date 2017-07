Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 29/07/2017- Sénégal, Bénin, Côte d’Ivoire, Togo : Léhady Soglo, santé, paludisme, économie, intégration, tourisme.

Bénin : le maire de Cotonou suspendu pour deux mois



Le maire de Cotonou, Léhady Soglo a été suspendu par arrêté ministériel prise le 28 juillet 2017 pour une durée de deux mois, a-t-on appris de source médiatique locale. La mairie de Cotonou a fait l'objet de plusieurs missions d’audits depuis l’arrivée de Patrice Talon à la tête du pays, mais leur contenus n’ont jamais été rendus publics.



Sénégal : lancement d’une campagne de chimio-prévention du paludisme chez les enfants



Le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) entame à partir de mardi la campagne de Chimio prévention du paludisme saisonnier (CPS) pour protéger les enfants de 3 mois à 10 ans. A travers cette campagne, le PNLP vise à couvrir au moins 95% des enfants âgés de 3 à 120 mois (10 ans) des districts ciblés, indiquet-il dans un communiqué. Le communiqué note que dans la sous-région du Sahel, la mortalité et la morbidité due au paludisme chez les enfants durant la saison des pluies, préoccupent les Etats.



Côte d’Ivoire : une forte contribution du tourisme attendue en 2020



L’Etat ivoirien projette une contribution de 7% du secteur du tourisme au Produit intérieur brut (PIB) en 2020 contre un taux de 5% en 2015, a indiqué vendredi le vice-président Daniel Kablan Duncan, à l’occasion de l’inauguration d’un réceptif hôtelier au Plateau, le centre des Affaires d’Abidjan. « La contribution du tourisme dans le Produit intérieur brut a quant à lui progressé de 1,8% en 2011 à 5% en 2015, avec une projection de 7% en 2020 », a dit M. Duncan, lors de l’ouverture officielle d’un nouveau hôtel dans la capitale, Abidjan.



Bénin : 23 pays dont les ressortissants sont exemptés de visa d’entrée



Le gouvernement béninois vient de publier la liste de 23 pays ou régions africains, européens et asiatiques, dont les ressortissants sont désormais exemptés de visa d'entrée sur le territoire du Bénin. Selon un communiqué du ministère béninois des Affaires étrangères et de la Coopération, publié vendredi à Cotonou, les pays ou régions concernés sont notamment l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, le Congo-Brazzaville, la Corée du Sud, la République Centrafricaine, Cuba, l'Haïti, Israël, Maroc, la Russie, le Tchad, la Tunisie, le Mexique, le Gabon, la France, la Suisse, l'Iran, la Turquie et l'Italie. Ces ressortissants des 23 pays ou régions non membres de la Cedeao et de l'Uemoa peuvent désormais fouler le sol béninois sans visa. Leur séjour sans obligation de visa sera compris entre 14 jours et 3 mois, selon les modalités définies par le gouvernement.



Togo : l’ambassade de France annonce une panne temporaire du système de production de visas



Le réseau informatique des consulats de France dans le monde subit, depuis près de deux semaines, une panne technique encore non résolue. Ce « dysfonctionnement temporaire » a généré des retards dans le traitement des dossiers de demande mais aussi d’octroi de visa, rapporte un communiqué de l’ambassade de France au Togo, relayé par Republicoftogo.com, le site officiel du gouvernement togolais. Ce dernier précise que Plusieurs voyageurs se sont ainsi retrouvés bloqués suite à cette panne et ont dû reporter leur séjour.