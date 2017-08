Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 29/08/2017- Côte d’Ivoire, Niger, Nigeria : politique, congrès RDR, infrastructure, société, inondations

Côte d’Ivoire : le parti de Ouattara tient son congrès en septembre



Le troisième congrès ordinaire du Rassemblement des républicains (RDR), le parti du président Alassane Ouattara, aura lieu à Abidjan les 9 et 10 septembre 2017. Quelques 8 500 délégués statutaires sont attendus à cette rencontre. Cité par jeune Afrique, Amadou Soumahoro, secrétaire général par intérim du parti, annonce que ce congrès sera le plus important en termes d’affluence.



Niger : construction annoncé d’une nouvelle prison à Niamey



La capitale nigérienne, Niamey, sera bientôt dotée d'une nouvelle maison d'arrêt plus spacieuse pour désengorger l'ancienne qui date d'avant l'indépendance du pays en 1960, indique-t-on de source officielle. « La nouvelle maison d'arrêt de Niamey aura une capacité d'accueil de 1.500 places, soit trois fois celle de l'ancienne » précise, Abdou Seydou, le directeur de la Sécurité pénitentiaire et de la Réinsertion au ministère de la Justice dont les propos ont été relayés par Xinhua.



Niger : 43 morts, bilan des inondations dans tout le pays



Au Niger, les fortes précipitations qui ont durement frappé le pays ont occasionné, à la date de dimanche 27 août, 43 morts, d'importants dégâts matériels, sur toute l'étendue du territoire, indique la Direction générale de la Protection civile à Niamey. Ce bilan national, fait également ressortir un total de 8494 ménages sinistrés faisant plus de 68000 personnes affectées, des milliers d'hectares de cultures fluviales dévastés.



Nigeria - Cameroun : vers un partenariat bancaire



La Securities and exchange commission (Sec) du Nigeria et la Bourse nationale des valeurs mobilières du Cameroun, la Douala stock exchange (DSX) devrait parachever une convention de partenariat dans le but de faciliter les opportunités d’investissement dans les deux pays, rapporte Financial Afrik. Cette convention une fois signée va permettre une coopération réglementaire et d’échange d’informations sur les différents marchés, conformément aux recommandations de l’Organisation internationale des commissions des valeurs (OICV).



Côte d’Ivoire : Ouattara lance ses bourses familiales



Quelque 35000 ménages repartis dans les zones rurales de 12 régions du pays percevront jusqu’en 2020, une allocation trimestrielle d’un montant de 36000 FCFA, annonce le gouvernement. Les populations concernées vivent dans le Centre, le Nord et l’Ouest de la Côte d’Ivoire, des zones considérées comme les plus pauvres du pays selon une enquête gouvernemental sur le niveau de vie des ménages.