Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 29/11/2017- Côte d’Ivoire, Niger, Nigeria : sommet, Union africaine, investissement, énergie.

Côte d’Ivoire : 9,8 milliards FCFA pour la promotion des investissements privés



La Côte d’Ivoire et l’Allemagne ont procédé le 28 novembre, à la signature de d’un Accord de partenariat pour la promotion des investissements privés et pour le développement économique durable dans le cadre du « Compact du G20 » avec l’Afrique, selon la Primature ivoirienne. « Ce financement est constitué d’un don d’un montant de 15 millions d’euros, soit 9,8 milliards FCFA et de prêt concessionnels d’un montant de 85 millions d’euros, soit 55,7 milliards FCFA » a précisé le premier ministre ivoirien, Adama Koné.



Nigeria : vente de plusieurs centrales électriques



Le gouvernement nigérian a annoncé ce 29 novembre 2017 la signature de projets de mise en vente de plusieurs centrales électriques, dans le cadre des projets nationaux intégrés de production d’électricité (NIPP), rapporte l’Agence de presse africaine. Ces ventes généreraient des recettes suffisantes pour financer les budgets annuels du Nigeria pour les trois prochaines années (2018-2020), a indiqué le directeur générale du bureau du budget, Ben Akabueze.



Côte d’Ivoire : l’immigration et la sécurité au cœur du sommet Ue-Afrique



La Côte d'Ivoire accueille mercredi et jeudi le cinquième sommet Union européenne (UE) - Union africaine (UA), qui se penchera principalement sur les questions d'immigration et de sécurité, avec l'ambition de donner un meilleur avenir à la jeunesse africaine. Quelque 83 chefs d'Etat et de gouvernement et 5.000 participants des 55 pays d'Afrique et de 28 pays d'Europe, ainsi que de l'ONU et des organisations internationales, sont attendus dans la capitale économique ivoirienne Abidjan, où des travaux de rénovation ont été lancés à peine une semaine avant l'événement, provoquant des embouteillages monstres, aggravés par les mesures de sécurité.