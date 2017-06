Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 30/06/2017-Sénégal, Côte d’Ivoire, Niger, Mali : Onuci, droits humains, agriculture, Boko Haram …)

Côte d’Ivoire : fin de la mission de l’Onu après 13 ans d’activités



L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (Onuci) a pris officiellement fin, le 29 juin 2017 après 13 ans de présence dans le pays. A cet effet une cérémonie de descente du drapeau onusien a été organisé sous la présence des autorités ivoiriennes et des membres du corps diplomatique en poste à Abidjan, apprend-t-on de source officielle.



Sénégal : adoption d’un dispositif pour l’accès des agriculteurs aux financements



L’Assemblée nationale adopté à l’unanimité un projet de loi instituant le système de récépissé d’entrepôt de marchandises (SRE), dans l’optique de faciliter l’accès des agriculteurs aux financements. Selon le ministre du Commerce, Alioune Sarr, cité par l’Aps, il s’agit d’un « dispositif national de régulation, de gestion et de détention des produits agricoles et industriels, qui allie, à la fois, sûreté et sécurité ». Sur la question des entrepôts, M.Sarr relève « l’existence de 389 entrepôts inventoriés, dont 268 ont été sélectionnés, parmi lesquels 11 ont été retenus pour la mise en œuvre du SRE ».



Côte d’Ivoire : après le départ de l’Onuci, HRW appelle à un renforcement de la lutte contre l’impunité



Le départ de la mission de l’Onu en Côte d’Ivoire, constitue une occasion pour le gouvernement de lutter contre « l’impunité et traiter les causes profondes des tensions politiques », a estimé, l’Ong de défense des droits humains, Human Right Watch (HRW). Après la violente crise postélectorale entre fin 2010 et avril 2011 et son bilan officiel de 3000 morts, HRW dénote toutefois, une « insuffisance » dans sa volonté de « lutter contre la culture de l'impunité de longue date, réformer les forces de sécurité et renforcer les institutions de l'État de droit menacent les perspectives de paix et de développement à long terme du pays ».



Niger : une attaque fait cinq morts dans un camp de réfugiés de Diffa



Au moins cinq personnes ont été tuées dans la nuit de mercredi 28 au jeudi 29 juin 2017 lors d’une attaque suicide perpétrée attribuée à Boko Haram, dans un camp de réfugiés à Kabaléwa, région de Diffa (extrême sud-est du Niger), proche de la frontière du Nigéria, rapporte Xinhua. Selon la même source l’attaque a fait cinq morts dont les deux kamikazes et trois réfugiés.



Mali : renouvellement du mandat de la Minusma pour un an



Le Conseil de sécurité de l'Onu vient de renouveler à l'unanimité et pour un an le mandat de sa mission au Mali. Selon l’Onu, le plafond de troupes déployées reste inchangé avec près de 13 000 casques bleus et 1920 policiers. En outre, la mission garde pour mandat essentiel la mise en œuvre des accords de paix mais elle devra maintenant aussi appuyer les forces maliennes et la nouvelle force anti-jihadiste du G5 Sahel.