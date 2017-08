Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 30/08/2017- Bénin, Mali, Ghana, Sénégal :santé, grève, Cedeao, adésion, sécurité, industrie, énergie.

Bénin : grève de 48 heures dans les hôpitaux



Le collectif des syndicats du secteur de la santé observe à partir de ce mercredi 30 août 2017, une grève d’avertissement de 48 heures sur l’étendue du territoire pour dénoncer la conduite des réformes dans le secteur de la santé, selon une information relayée par l’Agence béninoise de presse (ABP).



Cedeao : l’adhésion du Maroc sera officialisée le 16 décembre prochain



L’officialisation de l’adhésion du Maroc à la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cedeao) sera faite lors d’un sommet de l’organisation le 16 décembre 2017 à Lomé (Togo), selon une information rapportée par Jeune Afrique. «La démarche de l’adhésion du Maroc est sur la bonne voie et va être annoncée lors de ce sommet», a affirmé le président de la Commission de la Cedeao, Marcelo Alain de Souza.



Mali : une pétition pour une adhésion militaire de la Russie



Le groupement des patriotes du Mali, une organisation de la société civile a annoncé avoir déposé à l’ambassade de Russie à Bamako, une pétition signée par plusieurs millions de personnes afin de solliciter un appui militaire russe face à l’insécurité grandissante dans le nord et le centre du Mali, rapporte BBC Afrique.



Ghana : installation d’une usine de transformation d’ananas



Le gouvernement ghanéen va procéder à l’installation d’une usine de transformation d’ananas dans le district d’Ekumfi, région du Centre, selon une information relayée par l’Agence Ecofin. Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’initiative « One District One Factory », visant à accélérer le processus d’industrialisation avec le support du secteur privé, indique la même source.



Sénégal : Dakar accueille le premier forum de la Cedeao sur l’énergie durable



Le Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la Cedeao organise sa première édition du Forum sur l'énergie durable, du 11 au 13 octobre 2017 à Dakar. L’objectif de ce forum est de favoriser «les échanges et la coopération afin de soutenir l'accélération de l’adoption de solutions durables à la situation énergétique de la région ouest-africaine», selon des informations relayées par l’AIB (agence de presse publique burkinabé).