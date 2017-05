Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 31/05/2017- (Burkina Faso, Bénin, Mali, Burkina Faso, Sénégal: élections, environnement, hydraulique… )

Burkina Faso : le MPP remporte les élections municipales partielles



Le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP, au pouvoir) a raflé, 16 des 19 communes en lice aux élections municipales partielles, tenues le 29 mai 2017, selon les résultats provisoires publiés, mardi, par la Commission électorale nationale indépendantes (CENI). Pour ce scrutin partiel, sur 281.279 inscrits, 160.608 ont voté sur l'ensemble des 19 communes, soit un taux de participation de 57,09%.



Bénin : l’Etat va dégager 5 millions d’euros pour la protection du parc animalier de Pendjari



Le gouvernement béninois a lancé mercredi 31 mai 2017 un projet d'investissement sur 10 ans pour protéger l'écosystème du parc animalier de la Pendjari (nord-ouest), un des derniers parcs animaliers d'Afrique de l'Ouest. L'Etat investira 5,2 millions d'euros sur 10 ans, sur un projet global de 23 millions d'euros, pris en charge en partie par des fondations pour la protection de l'environnement. « La présidence du Bénin et African Parks se fixent comme objectif de doubler les populations d'animaux sauvages dans le parc en 10 ans », selon un communiqué de presse de la présidence publié mercredi.



Mali : 288 millions litre d'eau attendu en décembre



La capitale malienne, Bamako, va à partir du 31 décembre 2018 disposer d'une production de 288 millions de litre d'eau par jour à la fin des travaux de la deuxième phase du Projet d'alimentation en eau potable dans la zone, selon une information relayée par la presse locale. Il est attendu, pour l'achèvement des travaux, un apport complémentaire de 60 milliards FCFA pour le bouclage du financement de la seconde phase estimée à un coût global de 155,685 milliards FCFA, indique la même source.



Sénégal : 45 listes de partis constituées pour les élections législatives du 31 juillet



C'est au total une quarantaine de listes constituées par des partis politiques, ont été déposés le mardi 30 mai pour les élections législatives du 31 juillet 2017, selon des sources relayées ce mercredi 31 mai 2017 par la presse locale.



Burkina : 15 milliards FCFA pour équiper la mine d'or d'Essakane d'une centrale solaire



La compagnie canadienne Iamgold va lever une enveloppement de 15 milliards FCFA pour la construction d'une centrale solaire pour la mine d'or d'Essakane (Sahel), une mine d'une capacité de production de 400 000 onces d'or par an, rapporte Financial Afrik. La capacité de l'infrastructure est estimée à 15 mégawatts et sera construite d'ici 2018, souligne la même source.



Côte d’Ivoire : MSC va exploiter le terminal du port de San Pedro



Mediterranean Shipping Company (MSC), le deuxième plus grand armateur de porte-conteneurs du monde, a annoncé ce mardi la signature d’un contrat de concession d’une durée de 35 ans avec le port de San Pedro, portant sur l’exploitation de son terminal à conteneurs. En somme, les investissements, sont évalués à 334 milliards FCFA. Dont 136 milliards FCFA seront financés par MSC, tandis que les 198 milliards FCFA restants (environ 338 millions $) seront à la charge de l’Etat ivoirien.