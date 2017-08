Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 31/08/2017- Togo, Niger, Mali, Sénégal : climat, inondations, éducation, santé, diplomatie, société.

Togo : une assurance maladie gratuite pour deux millions d’écoliers



Près de deux millions d’écoliers issus de milieux défavorisés vont bénéficier d’une assurance maladie gratuite à partir de la prochaine rentrée scolaire, annonce-t-on de source officielle, le 30 août 2017. L’initiative entre dans le cadre d’un projet dénommé « School Assur » dont l’un des promoteurs est la compagnie d’assurance NSIA.



Niger : nouveau bilan des inondations, 44 morts et des milliers de sinistrés



Les inondations enregistrées depuis le début de l’hivernage ont fait au moins 44 morts et 70 000 sinistrées, selon un nouveau bilan rendu public, le 30 août 2017 par le directeur de la Protection civile nationale, Boubacar Bako. Depuis juin des pluies torrentielles s’abattent sur ce pays sahélien enclavé.



Mali : plus de 160 millions de dollars pour un projet foncier dans le centre



La Banque mondiale a débloqué un financement de 160 millions de dollars pour le projet d’installation de la commission foncière communale de Ségou (centre). Les travaux de cette commission ont démarré depuis le 22 août 2017 avec comme objectifs : la sécurisation foncière, la promotion des investissements publics et privés, l’accès équitable aux ressources foncières, la prévention et la gestion des conflits.



Afrique : le Japon annonce l’ouverture d’une mission auprès de l’Union africaine



Le Japon va ouvrir une mission auprès de l’Union africaine (UA) en janvier 2018, a annoncé le ministre japonais des Affaires étrangères, Taro Kono, cité dans un communiqué de l’UA. Selon le chef de la diplomatie japonaise l’initiative entre dans le cadre d’un renforcement de la coopération entre son pays et l’organisation continentale.



Sénégal : 234 détenus graciés en prélude à la fête de Tabaski



Le président sénégalais, Macky Sall a accordé une grâce présidentielle à 234 personnes détenues dans des prisons sénégalaises, à l’occasion de la fête de l’Aid El Kébir (Tabaski), qui sera célébrée le 02 septembre 2017 au Sénégal, annonce un communiqué de la présidence.