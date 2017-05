Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT le 01/05/2017- (Niger, Sénégal, Mali, emplois, administration publique, médias, régulation, état d’urgence …)

Niger : le gouvernement revendique la création de plus de 90 milles emplois



Le gouvernement a revendiqué la création de plus de 90 milles emplois depuis la venue de Mahamadou Issoufou au pouvoir.



« Dans le domaine de l’emploi, la création de quatre-vingt-dix mille quatre cent onze (90 411) emplois dont 20 944 emplois permanents et 69 467 emplois temporaires » a déclaré, le ministre de l’emploi, du travail et de la protection sociale dans un discours marquant la célébration de la fête du travail. Selon le ministre, l’état constitue le premier employeur puisque 85% de ces emplois ont été créés dans le secteur public.



Sénégal : Le président Sall annonce l’adoption prochaine du nouveau code de la presse



Le président Macky Sall a annoncé ce lundi 1er mai 2017 marquant la fête du travail, l’adoption prochaine du nouveau code de la presse. « …le projet est dans sa dernière mouture, nous allons enlever les scories et ce qui ne paraît pas être conforme à l’esprit de la Constitution et des lois.



Et si cela est fait dans pas long temps, nous l’avons l’adopter formellement et l’envoyer à l’Assemblée nationale en demandant son vote » a souligné le président sénégalais dans des propos rapportés par l’Aps au cours d’une cérémonie de remise des cahiers de doléances par les syndicats. L’application de ce nouveau code est réclamée depuis plusieurs années par les professionnels des médias.



Mali : nouvelle prolongation de l’état d’urgence



L’état d’urgence en vigueur au Mali a été prolongé de six mois. En vigueur depuis l’attaque contre l’hôtel contre l’hôtel Radisson Blu de Bamako le 20 novembre 2015 (20 morts, outre deux assaillants tués).

La mesure d’exception qui devait prendre fin, le 29 avril est donc prolongé jusqu’au 31 octobre 2017.



Sénégal : tenue d’une consultation régionale sur les ODD



Une consultation régionale sur la mise en œuvre des Objectifs du développement durable (ODD) va réunir ce mardi 02 mai 2017 à Dakar, regrouper des institutions de recherches sur les politiques, des services de planification du ministère de la Santé, des bureaux nationaux de coordination des ODD, la société civile d’une quinzaine de pays de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cedeao).



Selon le communiqué des organisateurs, la rencontre est conjointement organisée par l’Organisation ouest-africaine (OOAS), le ministère sénégalais de la Santé, le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) et le Centre de recherches sociale (CRES, basé à Dakar).