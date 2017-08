Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 01/08/2017- Nigeria, Gambie, Mali, Bénin : santé, genre, économie, Adama Barrow, finances

Nigeria : l’allaitement maternel réduit le risque du cancer du sein (officiel)



L’allaitement maternel réduit le risque de cancer du sein, du diabète chez les femmes a déclaré Dr Stanley Nanama, chef du programme nutrition à l’Unicef. Cité par le site du quotidien privé ‘’The Vanguard’’ ce mardi 1er août 2017 lors du lancement de la semaine mondiale de l’allaitement maternel à Abuja. L’édition de cette année est placée sous le thème : « renforcer ensemble l’allaitement maternel ».



Gambie : Pékin se dit prêt à intensifier sa coopération



Le gouvernement chinois a fait part de son intention de renforcer sa coopération avec la Gambie, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Wang Yi. Le diplomate chinois a annoncé une intensification de sa coopération dans le domaine de l’agriculture, de l’industrie et du tourisme. A la faveur de l’alternance qui a porté Adama Barrow au pouvoir, la Gambie qui était jusqu’ici l’allié de Taiwan a renoué avec Pékin.



Mali : 56 millions FCFA pour un projet « Ecole et quartiers propres de la ville de Gao »



La mission multidimensionnelle intégrée de l’ONU pour la stabilisation au Mali, (Minusma) a annoncé avoir injecté 56 millions FCFA dans un projet « Ecole et quartiers propres de la ville de Gao », au nord du pays, selon un communiqué publié ce mardi 1er août 2017 dudit mission. « Ce projet s’inscrit dans le cadre de la réduction des violences communautaires, donnera l’opportunité à plus de 5 600 jeunes hommes et femmes de décrocher un emploi. Il s’étendra sur les 9 quartiers de la commune urbaine de Gao et touchera aussi 10 écoles de la ville qui, faute de soins, sont devenues des dépotoirs d’ordures », indique le document.



Bénin : initiative présidentielle pour la promotion de l’excellence pour 2018



Le président béninois, Patrice Talon a annoncé la création à compter de l’année 2018, d’une initiative présidentielle de promotion de l’excellence, en vue d’encourager les talents dans plusieurs domaines, économiques, artistiques et culturels pour le développement du pays, selon une annonce faite dans son discours à la nation à la veille de la célébration du 57e anniversaire de la fête nationale du Bénin.



Burkina Faso : 120 milliards FCFA obtenu dans un emprunt obligataire



Le gouvernement burkinabé a mobilisé une enveloppe d’un montant de 120 milliards FCFA suite à une opération d’emprunt obligataire par appel public à l’épargne initial de 75 milliards FCFA soit une réalisation de 160%, annonce un communiqué du ministère en charge de l’économie. Cette opération entre dans le cadre du financement des projets de croissance inscrits dans le Plan national de développement économique et social (PNDES), indique la même source.