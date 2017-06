Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 02/06/2017- (Liberia, Côte d’Ivoire, Niger, Mali, Cedeao, Mohamed VI, économie, diplomatie, …)

Liberia : le roi du Maroc annule sa présence au sommet de la Cedeao



Le souverain marocain, Mohamed VI ne participera plus au 51ème sommet de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest, prévue le 4 juin à Monrovia, a-t-on appris de source médiatique. Selon le quotidien privé libérien ‘’Frontpage’’ le roi Mohamed VI, a annulé sa participation à cause de la présence annoncée du premier ministre israélien Benyamin Netanyahu qui profitera de sa courte visite de six heures à Monrovia pour délivré un discours lors du sommet.



Côte d’Ivoire : mise en place d’une stratégie nationale d’exportation



Le Conseil national des exportations de Côte d’Ivoire a rendu public ce vendredi 02 juin 2017 une étude portant sur la stratégie nationale d’exportation sur la période 2018-2020 d’un montant global de 34,542 milliards de FCFA. Selon la clé de répartition, l’Etat ivoirien devrait apporter 10% du financement représentant 3,45 milliards FCFA contre 70% pour les bailleurs de fonds (24,17 milliards FCFA) et 20% pour le secteur privé soit 6,9 milliards FCFA, selon les informations rapportées par l’AIP.



Côte d'Ivoire : élue membre non permanent du Conseil de sécurité



La Côte d'Ivoire a été élue ce vendredi 2 juin 2017 en qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies (ONU) pour un mandat de deux ans lors de la 72e session de l'Assemblée générale de l'organisation, rapporte l'AIP (officielle).



Cedeao : le président de la Commission déplore le faible volume des échanges intérieurs



Le président de la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cedeao), Marcel Alain de Souza a déploré le faible volume des échanges commerciaux entre ces Etats. «Ces échanges sont estimés en 2015 à 15 milliards de dollars américains, contre 3 milliards en 2003 ; donc multipliés par 5 en 10 ans. Mais en comparaison avec l’Europe, nous échangeons 4 fois plus avec ce continent qu’entre nous-mêmes », a-t-il souligné, cité par un communiqué de son organisation qui a feté le 1er juin 2017, sa 42ème année d’existence.



Niger-Mali : diverses attaques font neuf morts parmi les forces de sécurité



Au moins six soldats nigériens et trois soldats maliens ont été tués mercredi 1er juin 2017 dans des attaques distinctes imputées à des groupes jihadistes au Niger et au Mali, rapporte l’AFP, citant des sources sécuritaires. Par ailleurs, plusieurs soldats français de l'opération antijihadiste Barkhane ont été blessés, dont un grièvement, par des tirs de mortier jeudi sur le camp de la force de l'ONU à Tombouctou, dans le nord-ouest du Mali, déjà frappé en mai par une série d'attaques, dont l'une a coûté la vie à un Casque bleu.



L'attaque au Niger, qui n'a pas été revendiquée, s'est produite à Abala à environ 200 km au nord de Niamey, près de la frontière malienne. Six morts ont été notées dans cette attaque, quatre membres de la Garde nationale et deux gendarmes.