Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 02/08/2017- Côte d’Ivoire, Niger, Guinée, Mali : agriculture, Yves Koné, élections, justice

Côte d’Ivoire : Massandjé Touré-Litse limogée de la direction de CCC



La directrice générale du Conseil Café Cacao Mme Massandjé Touré-Litse a été limogée le 02 août 2017 et remplacée par Yves Koné, qui fut un temps son adjoint, apprend-t-on de source officielle. Le secteur ivoirien du cacao cette année a été fortement touché par la chute des prix sur le marché international



Niger : l’Allemagne offre plus de 3 milliards FCFA de matériels militaires



Le gouvernement a reçu des équipements militaires d’une valeur de plus de 3 milliards FCFA. La cérémonie de réception s’est déroulée le 31 juillet 2017 en marge de la visite de la ministre allemande de la Défense, Ursula von der Leyen. Le Niger bénéficie ainsi de 100 véhicules, 115 motos et 55 téléphones satellitaires sous forme de don et entièrement destinés aux forces de défense de la région d’Agadez.



Guinée : des manifestations pour la tenue des élections locales



Des milliers de partisans de l’opposition guinéenne ont manifesté ce mercredi 2 août 2017 à Conakry pour exiger du président Alpha Condé le respect d’accords politiques prévoyant notamment la tenue d’élections locales sans cesse repoussées, rapporte l’AFP. Des élections locales, les premiers depuis 2005, aurait dû se tenir en février, en vertu d’un accord conclu en octobre 2016 dans le cadre du dialogue politique national entre le pouvoir, l’opposition, la société civile et les partenaires internationaux de la Guinée, mais aucune date n’a été fixée pour ce scrutin indique la source.





Mali : 52,2 milliards FCFA pour deux projets



Le gouvernement malien et la Banque mondiale ont parachevé une convention d’accord d’appui financier d’une enveloppe d’environ 52,2 milliards FCFA pour le financement des deux projets stratégiques, selon une information relayée par la presse locale. Il s’agit d’un Projet d’amélioration de l’accessibilité en milieu rural (PAAR) d’un montant de 42 milliards FCFA et d’un Projet d’amélioration du système statistique rural d’une enveloppe de 11 milliards FCFA indique la même source.



Bénin : un bon de trésor de 25 milliards FCFA sur le marché de l’Uemoa



Le gouvernement béninois a sollicité à nouveau les investisseurs du marché financier de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) pour une enveloppe de 25 milliards FCFA à travers une cession d’obligation assimilable de trésor, programmé pour le 9 août 2017, rapporte l’Agence de presse africaine.



Burkina : un nouveau parti dans l’échiquier politique



Le Burkina Faso vient d’enregistrer ce mercredi 2 août 2017 dans son échiquier politique un nouveau parti politique, l’Alliance des démocrates pour le développement (ADD), selon une information rapportée par l’Agence de presse africaine. Le parti qui se réclame, selon la même source, de la sociale démocratie, se fixe pour ambition de « contribuer à l’animation de la vie politique nationale et d’apporter sa pierre dans l’édification du Burkina Faso ».



Burkina Faso : Eddie Komboïgo obtient un non-lieu



Le président du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), Eddie Komboïgo , qui avait été inculpé puis écroué pour son implication présumée dans l’enquête sur le coup d’Etat raté du général Gilbert Diendéré, a bénéficier d’un non-lieu prononcé par le juge d’instruction en charge de l’enquête sur le coup d’Etat manqué de l’ex-régiment de la sécurité présidentielle, selon une information rapportée par Jeune Afrique.