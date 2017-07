Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 03/06/2017- Mali, Côte d’Ivoire, Niger, Sénégal : Constitution, référendum, IBK, intégration, taxes, santé, paludisme …)

Mali : IBK écarte toute idée d’abandon de la révision constitutionnelle



Le président malien Ibrahim Boubacar Keita a écarté toute idée de retrait du projet controversé de révision constitutionnelle initialement prévu ce mois de juillet mais reporté sine die pour le moment. «Si je retire le projet de révision constitutionnelle, je trahirais mon pays » a-t-il déclaré lors de l’ouverture du sommet extraordinaire du G5 Sahel, le 01 juillet à Bamako.



Côte d’Ivoire: entrée en vigueur de la taxe à l’importation au profit de l’Union Africaine



La taxe à l’importation au profit du financement de l’Union Africaine est entrée en vigueur en Côte d’Ivoire, samedi 1 juillet 2017, informe un communiqué du gouvernement. Le taux de la Taxe à l’importation de l’UA est fixé à 0,2% de la valeur CAF (Coût, Assurance et Fret) des marchandises importées des Etats non membres de l’Union Africaine et destinées à la consommation.



Afrique : l’UA annonce le lancement du marché unique du transport aérien



La commission de l’Union africaine a annoncé le 02 juillet 2017 le lancement du marché commun du transport aérien en janvier 2018. A travers, cette mesure l’Union africaine ambitionne de réduire le coût du transport aérien en Afrique soit le plus élevé au monde. 20 sur 55 membres de l'Union africaine (UA) ont souscrit au marché aérien unique de l'Afrique.



Niger : une attaque fait neuf morts dans la région de Diffa



Une attaque attribuée à Boko Haram a fait neuf morts et une dizaine de blessés le 02 juillet 2017dans le sud-est du Niger, dans la ville de Kabaléwa, près de la frontière avec le Nigeria, indique –t-on de source officielle.



Sénégal : Dakar, accueille une grande conférence sur le paludisme en avril 2018



La capitale sénégalaise, Dakar va accueillir en avril 2018, le « Multilateral initiative on malaria », considérée par ses promoteurs comme la plus grande conférence sur le paludisme, rapporte l’Agence de presse sénégalaise (Ap).