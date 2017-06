Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 06/06/2017- Côte d’Ivoire, Sénégal, Mali, Burkina Faso : urbanisme, Défense, Sahel, coopération, environnement …)

Côte d’Ivoire : plus de 60 milliards FCFA pour le développement urbain



La Banque mondiale a approuvé ce mardi 6 juin 2017 un crédit de plus de 60 milliards FCFA en faveur de la Côte d’Ivoire pour le financement d’un Projet d’infrastructures pour le développement urbain et la compétitivité des villes secondaires (Piducas), selon une annonce d’un communique de l’institution financière, rapporté par l’Agence de presse africaine. « Ce projet contribuera à créer un environnement plus propice au développement des entreprises locales et à rendre les villes concernées plus attractives aux yeux des investisseurs et des travailleurs », précise le document.



Mali-G5 Sahel : le prochain sommet prévu le 2 juillet prochain



Le prochain sommet du G5 Sahel se tiendra le 2 juillet 2017 dans la capitale malienne, Bamako, en présence du président français Emmanuel Macron, ont annoncé des ministres des Affaires étrangères des pays concernés, relayée par l’AFP. « Le 2 juillet, les chefs d’Etat du G5 Sahel ont décidé d’organiser un sommet spécial au cours duquel ils auront un dialogue direct avec le chef d’Etat français », a souligné le ministre malien des Affaires étrangère, Abdoulaye Diop, cité par la même source, tout en rappelant que M. Macron en avait lui-même émis le souhait.



Burkina : 14 milliards FCFA pour le développement communautaire



Le gouvernement burkinabé a adopté en conseil des ministres un rapport relatif à la remise officielle des conventions de cofinancement des investissements 2017 de la troisième Phase du deuxième programme national de gestion des territoires (PNGT 2-3) d’un coût global de 14 milliards FCFA aux 32 communautés rurales et aux 13 conseils régionaux, rapporte un communique d’un conseil des ministres. Ce programme contribuera à atteindre des objectifs du Programme national du secteur rural (PNSR) et du Plan national de développement économique et social (PNDES), indique le document.



Côte d’Ivoire : NSIA reçoit un prêt de la Boad



La Banque ouest africaine de développement (Boad) a accordé un prêt de 15 milliards FCFA, NSIA Banque Côte d’Ivoire, indique cette dernière dans un communiqué. Cet accord va permettre à NSIA Banque de « soutenir le développement de ses activités par le renforcement de ses fonds propres et une plus grande capacité de financement dans un contexte de croissance soutenue » précise le communiqué.



Sénégal : le ministère de l’environnement teste une nouvelle méthode d’orpaillage sans mercure



Le ministère sénégalais de l’Environnement annonce le développement d’une méthode une méthode d’extraction d’or sans mercure, rapporte l’Agence de presse sénégalaise (Aps). Pour le moment une phase pilote est en cours avec les orpailleurs du site de Bantaco, dans la région de Kédougou (sud-est). Selon le ministre de l’Environnement, Abdoulaye Bibi Baldé, cette nouvelle méthode d’orpaillage est en train de donner des « résultats très intéressants ».



Sénégal : la CSRP veut mettre en place un indice de la gouvernance des ressources marines et cotières



La Commission sous- régionale des pêches (CSRP) est en train de mettre en place un comité sous-régional de suivi de l’indice de la gouvernance des ressources marines et côtières, selon une annonce faite ce mardi 6 juin 2017 par la secrétaire permanente par intérim, Marième Diagne Talla, citée par l’Aps au cours d’un atelier sous-régional sur la cohérence des politiques de pêche.