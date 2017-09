Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 07/09/2017- Sénégal, Côte d’Ivoire, Burkina Faso : sécurité, remaniement, transport, banque, croissane, prévision.

Côte d’Ivoire : des proches de Gbagbo accusés d’être derrière l’explosion de la violence



Le gouvernement ivoirien a accusé, ce jeudi 7 septembre 2017 des proches de l’ancien président Laurent Gbagbo de tenter de déstabiliser le pays à travers une série d’attaques contre des postes de police et de gendarmerie, annonce un communiqué publié à l’issue d’un conseil national sur la sécurité, tenu ce jeudi 7 septembre 2017. Parmi les personnes citées on note, Stéphane Kipré, gendre de l’ex-président et Damana Pickas, membre du Front Patriotique ivoirien (FPI, parti de l’ex-président Laurent Gbagbo), tous deux actuellement en exil.



Sénégal : un nouveau gouvernement nommé



Un nouveau gouvernement (36 ministres) a été nommé, ce jeudi 7 septembre 2017, annonce-t-on officiellement. Une nouvelle équipe où l’on note les départs de Mme Awa Marie Coll Seck qui occupait depuis cinq ans, le ministère de la Santé et de l’Action sociale et de Mankeur Ndiaye qui quitte sa fonction de ministre des Affaires étrangères.



Côte d’Ivoire : métro d’Abidjan, lancement des travaux en novembre



Le démarrage des travaux de construction du train urbain de la capitale économique ivoirienne, dénommé « métro d’Abidjan », aura lieu fin novembre 2017, a annoncé le président Alassane Ouattara. « Nous avons fait le point de la réalisation du projet de métro et nous espérons pouvoir lancer les travaux fin novembre prochain, à l’occasion de la visite du président Macron en Côte d’Ivoire » a déclaré Alassane Ouattara.



Burkina Faso : des mesures prises pour renforcer le taux de bancarisation



Le gouvernement burkinabé a pris des mesures visant à augmenter le taux de bancarisation et à améliorer la gouvernance des finances publiques. Parmi les mesures annoncées, on note : le virement bancaire systématique des numéraires (salaires, pécules, indemnités, frais de mission) au profit des agents de l’Administration, l’institution du paiement par virement bancaire dans toutes les structures et institutions publiques qui effectuent des paiements réguliers en numéraires.



Uemoa : un taux de croissance de 6,9% attendu pour l’année 2017



Le taux de croissance global au sein de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa, 8pays ) pour l’ensemble de l’année 2017 est attendu à 6,9%, selon une annonce du Comité de politique monétaire de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao). Ce taux attendu est en hausse en comparaison avec ceux des années 2015 et 2016 qui étaient respectivement à 6,6% et 6,7%.