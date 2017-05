Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT le 08/05/2017- (Ghana, Côte d’Ivoire, Sénégal, Niger : médias, loi, mine, environnement, droits humains …)

Côte d’Ivoire : La presse dénonce une loi « liberticide » en passe d’être votée



Une dizaine d’organisations de presse ont dénoncé ce lundi 8 mai 2017, une nouvelle loi sur les médias qui devrait être votée bientôt par l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire.



Le nouveau texte adopté en commission la semaine dernière prévoit un « emprisonnement » d'un à cinq ans de quiconque qui par voie de presse s’est rendu coupable d’incitation à la « xénophobie, à la rébellion ou porte atteinte à l'intégrité du territoire national ».



« Cette loi remet du coup outrageusement en cause la dépénalisation des délits de presse acquise au bout de plus de 30 ans de lutte », ont souligné ces organisations, dans un communiqué commun.



Ghana - Côte d’Ivoire : Un comité installé pour lutter contre les effets néfastes de l’orpaillage clandestin



La visite officielle du président ghanéen, effectuée du 05 au 07 mai 2017en Côte d’Ivoire a été marquée par la mise en place d’un « comité technique mixte » au plan environnemental.



Ce comité va effectuer un travail de prévention afin de « juguler les effets néfastes de l’orpaillage clandestin, dans les bassins versants des fleuves (communes aux deux pays) Bia et Tanoe » selon un communiqué conjoint publié, ce lundi 8 mai 2017.



Plusieurs organisations environnementales ont récemment attiré l’attention des autorités ivoiriennes sur les résidus toxiques constatés sur ces deux cours d’eaux.



Sénégal : découverte d’un nouveau gisement de gaz naturel



La société Kosmos Energy a annoncé ce lundi 8 mai 2017 une nouvelle découverte d’un gisement de gaz naturel dans le bloc de Kayar offshore profond après le forage de puits d’exploitation de Yakaar 1, au large du Sénégal et de la Mauritanie, selon une annonce de la compagnie américaine, associée dans cette opération avec le pétro-gazier britannique British Petroleum (BP).



Ghana : un ultimatum pour la recapitalisation des entreprises d’assurance



La mi-mai est la date butoir accordée aux compagnies d’assurance ghanéennes pour leur recapitalisation afin de respecter la nouvelle exigence de capital minimum établie par la Commission nationale des assurances (Nic), annonce ce lundi 8 mai 2017 la directrice de l’institution, Lydia Lariba Bawa.



« La date limite est terminée depuis 2016 et toutes les entreprises ont répondu à l’exigence de capital minimum sauf une société », a-t-elle souligné, cité par Financial Afrik, sans mentionner le nom de l’entreprise.



Niger : début des travaux de la 60ème session de la CADHP



La 60ème session ordinaire de la Commission africaine des droits de l’Homme et des Peuples (CADHP, siège à Banjul) s’est ouverte ce lundi 8 mai 2017 à Niamey en présence de plus de 600 délégués venus d’Afrique et d’autres continents du monde.



En l’espace de 15 ans, c’est la deuxième fois que le Niger accueille les travaux de cette commission, après celle abritée en 2003. Comme à l’accoutumée, cette rencontre de deux semaines, servira de plateforme continentale où tous les sujets liés à la défense des droits de l’Homme seront abordés.