Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 08/06/2017- Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal, Ghana : corruption, IBK, élections, Abdoulaye Wade, …)

Burkina Faso : une trentaine de magistrats accusés de corruption



Au Burkina Faso, 37 magistrats sont accusés de corruption par une commission d’enquête mise en place par le Conseil supérieur de la magistrature, apprend-t-on ce samedi 8 juillet 2017 de source médiatique. La commission note RFI, a travaillé sur une cinquantaine de dossiers et a conclu à un manquement à l’éthique et la déontologie qui s’est manifesté par le « monnayage » de plusieurs décisions contre des présents.



Mali : IBK en « visite privée » en France



Le Président malien Ibrahim Boubacar Keita s’est rendu en France ce samedi 8 juillet 2017 pour une « visite privée » indique un communiqué de la présidence malienne. Dans ce texte laconique publié ce jour, aucune mention n’est faite sur la durée de ce séjour en terre française.



Sénégal : Abdoulaye Wade attendu le 10 juillet à Dakar pour la campagne des législatives



L’ancien président Abdoulaye Wade fera son retour à Dakar, le 10 juillet 2017 pour battre campagne pour les élections législatives, annoncent ses partisans. Investi tête de liste de la coalition Wattu Senegaal, Aboulaye Wade va quitter donc Paris où il séjourne depuis sa défaite à la présidentielle de 2012, pour renouer avec la politique.



Afrique-Chine : près de 3000 entreprises chinoises investissent en Afrique (diplomate)



Près de 3000 entreprises chinoises ont investi en Afrique, a révélé l’ambassadeur de la Chine à Accra, Mme Sun Baohong, cité par l’Agence de presse ghanéenne (GNA, publique). Selon les précisions de la diplomate chinoises, ces entreprises disposent d’actifs cumulés qui se chiffre à une centaine de milliards de dollars, en outre la Chine a construit jusqu’ici en Afrique 7000 Km de routes et de rails et plus de 1000 infrastructures sanitaires, scolaires et sportives ont été réalisées.



Côte d’Ivoire : le nouveau président de la Banque islamique choisi Abidjan pour sa première sortie africaine



La Côte d’Ivoire sera le premier pays en Afrique subsaharienne à recevoir le Dr Bandar Al Hajjar, nouveau Président du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID). Cette visite qui se déroulera du 09 au 11 juillet 2017, s’inscrit dans le cadre de la 44eme Réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI), apprend-t-on de source médiatique locale.