Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 08/09/2017- Sénégal, Côte d’Ivoire, Mali, Niger : santé, paludisme, décentralisation, Guillaume Soro, football, Mohamed Magassouba,

Sénégal : seulement 58% des ménages à Dakar possèdent des MII



La disponibilité des moustiquaires imprégnées d’insecticide (MII) au sein des ménages sénégalais est estimée à 82%, selon l’édition 2016 de l’enquête démographique et de santé continue, publié le 06 septembre 2017 par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd). Selon ce document dont Ouestafnews a obtenu une copie, la capitale Dakar et sa région enregistre un taux de possession de MII de 58% contrairement à l’intérieur du pays où l’on dépasse les 80%.



Côte d’Ivoire : congrès ordinaire du RDR, Soro regrette de ne pas y être associé



Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne et ex-chef de la rébellion, Guillaume Soro, a déclaré vendredi dans un communiqué qu'il regrettait de ne pas avoir été "associé" au congrès ordinaire du Rassemblement des républicains (RDR, parti au pouvoir) qui s’ouvre ce samedi 09 septembre. « Bien qu'ayant été président du Conseil politique de la campagne du président en 2015, député, élu sous la bannière du RDR, je n'ai à aucun moment été associé aux travaux préparatoires du congrès » a déclaré l’actuel président de l’Assemblée nationale, cité par l’AFP.



Togo : 80 personnes interpellées après deux jours de manifestations



Au moins 80 personnes ont été interpellées après deux jours de manifestations populaires contre le régime du président Faure Gnassingbé, selon un bilan fourni par le gouvernement togolais. Toutefois ce chiffre est rejeté par l’opposition qui parle d'une centaine de manifestants détenues par les forces de l’ordre. Depuis le 19 août 2017, le pays vit au rythme des appels à manifester de l’opposition qui réclame au président Gnassingbé, des réformes politiques et constitutionnelles, notamment la limitation à deux des mandats présidentiels et l'adoption d'un mode de scrutin majoritaire à deux tours.



Niger : l’exécutif délègue quatre domaines de compétences aux acteurs de la décentralisation



L’éducation, la santé, l’eau et l’environnement sont désormais des compétences décentralisées, d’après une décision prise le 06 septembre 2017 par le président Mahamadou Issoufou, rapporte Agence Ecofin. Le président Issoufou a aussi annoncé l’adoption d’un nouveau découpage territorial.



Mali : Mohamed Magassouba nommé coach intérimaire de l’équipe nationale de Football



La Fédération malienne (Femafoot) vient de désigner Mohamed Magassouba comme coach intérimaire des Aigles suite à la démission du français, Alain Giresse, a-t-on appris de source médiatique locale. M.Magassouba qui était jusqu’ici le directeur technique national sera assisté par le manager général, Fousseni Diawara. Les aigles ont essuyé début septembre 2017, une cuisante défaite (six buts à zéro) au Maroc, lors d’un match entrant dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Une débâcle qui est à l’origine du départ de M. Giresse qui était en poste depuis 2015.