Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 09/06/2017- Nigeria, Mali, Burkina Faso : justice, Boko Haram, énergie, coopération, santé…)

Nigeria : un soldat condamné à la peine de mort



Un tribunal militaire nigérian a prononcé ce vendredi la peine de mort contre un soldat accusé d’avoir tué un présumé combattant de Boko Haram en détention, a-t-on appris de source médiatique. Les dénonciations récurrentes d’assassinats extrajudiciaires ont poussé le gouvernement fédéral à mettre en place le tribunal militaire de Maiduguri (nord).



Mali : l'UA offre un hôpital militaire d'un coût de 1,650 milliard FCFA



L'Union africaine (UA) va offrir un hôpital militaire de 1,650 milliards FCFA au Mali, a annoncé ce vendredi 9 juin 2017, le président de la commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat. « C'était l'occasion pour nous de visiter le site où sera construit l'hôpital offert par l'Union africaine à la République du Mali », a-t-il précisé, cité par l'Agence de presse africaine.



Burkina : 48 milliards FCFA pour une diversification de l'électricité



La Banque mondiale vient d'octroyer un crédit supplémentaire de 48 milliards FCFA au Burkina Faso pour intensifier et optimiser l'impact du Projet d'appui au secteur de l'électricité (Pasel), selon un communiqué de l'institution financière au Burkina. « Par ce financement additionnel, le Burkina pourra accéder à des ressources d'énergie diversifiées telles que le solaire, à bas coût » a expliqué le représentant résident de la Banque mondiale au Burkina, Cheick Kanté, cité par la même sourc



Côte d'Ivoire : 22 000 personnes meurent chaque année des combustibles domestiques



L'Alliance ivoirienne pour les foyers améliorés et les énergies de la cuisson propre (CIACC) a révélé dans un rapport d'étude que 22 000 personnes meurent chaque année en Côte d'Ivoire du fait des combustibles domestiques notamment le bois de chauffe et le charbon de bois, selon une information rapportée par la presse locale. Selon le président de la CIACC, Honoré Jibikilayi, cité par la même source, beaucoup de femmes qui exercent « l'activité de fumage du poisson meurent du cancer dû à cette fumée de poisson ».