Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 09/08/2017-Bénin, Nigeria Burkina Faso, Côte d’Ivoire : corruption, justice, transparence, environnement.

Nigeria : le patrimoine « illégalement acquis » d’Alison-Madueke estimé à plus de 600 millions de dollars



Les enquêteurs de la Commission contre les crimes économiques et financiers (EFCC), disent avoir retracé les avoirs de l’ex-ministre du Pétrole sous l’administration de Goodluck Jonathan, Mme Diezani Alison-Madueke. Selon les chiffres publiés sur son site, l’EFCC fait savoir que l’ex-ministre est à la tête d’un patrimoine supposé mal acquis évalué à 615 millions de dollars. L’EFCC annonce que des actions sont intentées auprès des hautes juridictions afin que l’Etat procède à la saisine de ces biens supposés mal acquis.



Bénin : le président Talon interdit les marchés de gré à gré



Le président béninois, Patrice Talon, vient d'interdire formellement les passations de marché gré à gré dans les départements ministériels et organismes rattachés, rapporte Xinhua, ce mercredi 9 août 2017.« Il m'est revenu de manière insistante, que des marchés sont conclus par mode de gré à gré au sein de certains ministères ainsi que d'organismes qui leur sont rattachés, et soumis à l'approbation de vos services », indique une correspondance du chef de l'Etat béninois à son ministre de l'Economie et des Finances. « Je vous demande instamment de vouloir bien prendre des mesures urgentes à l'effet de ne plus donner suite à ce genre de marché sans l'autorisation du conseil des ministres », précise la même source, citée par Xinhua.



Burkina Faso : lancement d’un appel à projet du FIE



Le Fonds d’intervention pour l’environnement (FIE) va procéder le vendredi 11 août 2017, à Dédougou, chef-lieu de la région de la Boucle du Mouhoun, au lancement de son 3e appel à projet d’un montant de 2 milliards FCFA, selon un communiqué du ministère de l’environnement, de l’économie vert et du changement climatique. Cet appel à projet vise à susciter et subventionner des initiatives locales en matière de gestion des ressources forestières et de valorisation des Produits forestiers ligneux (PFL) et des Produits forestiers non ligneux (PFNL), indique le document.



Côte d’Ivoire : 11,04 milliards FCFA versés aux souscripteurs des sociétés d’agrobusiness



Le gouvernement ivoirien a annoncé qu’à la date du 5 août 2017, ce sont 11,04 milliards FCFA qui ont été versés aux souscripteurs des sociétés d’agrobusiness sur un surplus de 100 milliards FCFA, a indiqué l’administrateur séquestre chargé du remboursement des souscripteurs, Koné Drissa, rapporte la presse locale.