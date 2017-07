Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 10/06/2017- Sénégal, Côte d’Ivoire, Ghana: Bouaké, mutinerie, arrestation, climat, fonds vert, santé :…)

Sénégal : Démarrage d’un programme préparatoire pour le fonds vert



Un programme préparatoire du Sénégal au Fonds vert pour le climat (FVC), estimé à près de 600 millions de francs CFA, va bientôt démarrer a indiqué, Ramatoulaye Dieng Ndiaye, secrétaire générale au ministère de l’environnement et du Développement durable. « Il va apporter un soutien aux pays en développement en vue de définir et de renforcer un cadre institutionnel approprié pour la coordination, le suivi et la validation des projets soumis au financement de ce Fonds », a indiqué, Mme Ndiaye, citée par l’Aps.



Côte d’Ivoire : Ouattara signe la charte de l’OCI



La Côte d ‘Ivoire a ratifié ce lundi 10 juillet 2017 la Charte de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI). L’annonce a été faite par le chef de l’Etat ivoirien qui présidait la cérémonie d’ouverture de la 44ème session du Conseil des Ministres des Affaires étrangères de l’Organisation, à Abidjan.



Côte d’Ivoire : deux anciens rebelles mis aux arrêts



Deux leaders des anciens rebelles démobilisés qui ont brièvement bloqué dimanche une entrée de la ville de Bouaké (centre) ont été arrêtés, rapporte l’AFP. Les concernés sont le président du groupe des démobilisés, Amadou Ouattara, et son porte-parole principal, Mégbè Diomandé.



Ghana : Accra accueille une conférence internationale sur la santé pulmonaire



La capitale ghanéenne accueille à partir du mardi 11 juillet 2017, la 20ème édition de la conférence de l’Union africaine sur la santé pulmonaire. Cette rencontre de quatre jours réunit 800 délégués venus d’Afrique et du monde, a appris Ouestafnews de source officielle.