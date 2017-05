Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 11/05/2017- (Sénégal, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Gambie : fiscalité, transparence, sécurité routière, culture, santé …)

Côte d’Ivoire : lancement d’un projet de transparence fiscale



Le gouvernement en collaboration avec l’ambassade des Etats-unis a lancé un projet de transparence fiscale, ce jeudi 11 mai 2017 à Abidjan.



Supervisé par l’Usaid, le projet vise à « renforcer les capacités techniques et opérationnelles de la Cour des comptes et favoriser une collaboration étroite avec l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire dans le cadre du contrôle de l’exécution des lois des finances » précise un communiqué de l’ambassade américaine, relayé par APA. Selon la même source le projet sera exécuté sur une durée de six mois pour un coût total de 225 millions FCFA.



Nigeria : ouverture d'une enquête parlementaire contre l'émir de Kano



Les parlementaires du nord du Nigeria ont ouvert une enquête contre l'émir de Kano, Muhammadu Sanusi (par ailleurs ex-gouverneur de la Banque centrale du Nigeria), pour de présumés détournements de fonds appartenant au conseil de l'émirat, rapporte l'AFP.



L'enquête va se focaliser sur des dépenses de six millions de nairas pour l'achat de voitures de luxe, l'affrètement d’avions, le payement des factures téléphoniques et d'internet, indique la même source.



Gambie : limogeage du gouverneur de la Banque centrale



Amadou Colley, gouverneur de la Banque centrale et trois de ses collaborateurs ont été démis de leur fonction depuis le 09 mai 2017, par le chef de l’Etat Adama Barrow, rapporte-ton de source médiatique.



L’intéressé qui s’est confié à Reuters a déclaré n’avoir pas été notifié sur le motif de son limogeage.

Le gouverneur qui fait partie des responsables gambiens qui ont servi sous Yahya Jammeh a été remplacé par Bakary Jammeh, un économiste et chercheur.



Burkina : 6845 cas d'accidents de la circulation routière enregistrés à Ouagadougou



Près de 6845 accidents de la circulation routière ont été répertoriés dans la commune de Ouagadougou au cours de l'année 2016, annonce ce jeudi 11 mai 2017 un communiqué de l'Observatoire de sécurité de ladite commune (OSCO).



Toutefois, le document indique une baisse des accidents de la circulation routière par rapport à 2015, 7764 cas, soit une baisse de 11,18%, dont 7544 victime contre 8943 victimes en 2015.



Nigeria : plus 1000 décès enregistrés à cause de la méningite



Plus de mille personnes sont décédées depuis novembre du virus de la méningite dans le nord du Nigeria, indique un bilan du Centre national de surveillance des maladies (NCDC), consulté par Ouestafnews.



« A la date du 9 mai 2017, 13 420 cas suspectés de méningite ont été enregistrés dans 23 Etats du pays, causant 1 069 décès, soit un pourcentage de 8% de personnes infectées », précise le document.



Sénégal : l’Etat annonce une augmentation de la subvention destinée aux cinéastes



La subvention étatique destinée à la production cinématographique et audiovisuelle va être portée de 1 à 2 milliards FCFA, a annoncé ce jeudi 11 mai 2017, le président Macky Sall à l’issue d’une rencontre avec les lauréats sénégalais du dernier Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou (Fespaco), tenu du 24 au 4 mars 2017.



Côte d’Ivoire : le FPI annonce un grand rassemblement le 17 juin



Le Front Populaire Ivoirien (FPI, ex-parti au pouvoir), Pascal Affi N’Guessan va organiser une « grande marche », le 17 juin 2017 pour dénoncer la gestion du président Alassane Ouattara, a annoncé ce jeudi 11 mai 2017, le président du FPI, Pascal Affi N’guessan.



« Le pays va mal, très mal. Les populations souffrent et les perspectives tant politiques qu’économiques et sociales ne sont guère rassurantes… » a indiqué M. Affi N’guessan dans un discours tenu au siège de son parti à Abidjan et dont copie est parvenue à Ouestafnews.



L’opposant appelle ses compatriotes le 17 juin à « une grande marche une grande marche de protestation pacifique et d’interpellation énergique ».