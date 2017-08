Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 11/08/2017- Niger, Burkina Faso,Togo, Sénégal : administration, santé, énergie, sécurité.

Niger : une prorogation du mandat des conseils municipaux de six mois



Le gouvernement nigérien a adopté en conseil des ministres un projet de décret portant sur la prorogation de la durée des mandats des Conseils municipaux et régionaux de six mois à compter du 17 août prochain. Cette prorogation ne concerne pas le conseil de ville de Niamey et ses démembrements à savoir les cinq conseils d’arrondissements communaux « dont les mission seront assurées par des délégations spéciales qui seront installées à cette effet, conformément à la législation en vigueur », précise un communiqué gouvernemental.



Togo : 609 millions FCFA pour l’électrification rurale



Le Fonds des énergies durables pour l’Afrique (SEFA, en anglais), hébergé par la Banque africaine de développement, a accordé un don de 609,675 millions FCFA en faveur du gouvernement togolais à afin de lui permettre de démarrer le projet « Cizo » consacré à l’électrification rurale hors-réseau par kits solaires domestiques.



Sénégal : un don médical de 389 millions FCFA à l’armée nationale



L’ambassade américaine au Sénégal a octroyé ce vendredi 11 août 2017, à l’armée sénégalais du matériel médical d’un montant d’environ 389 millions FCFA offert dans le cadre d’un programme de prévention Vih/sida du département de la défense américaine, selon une information relayée par l’Agence de presse sénégalaise.



Burkina Faso : un plan Marshall pour le nord du pays



Le Burkina Faso, confronté à des attaques terroristes depuis 2015, a décidé d'injecter plus de 455 milliards de FCFA dans le nord du pays, l'une des régions les pauvres du pays et permanemment la cible des terroristes. Selon les chiffres publics relayés par la presse, le coût estimatif et provisoire du programme pour 2017 est de 88,55 milliards de FCFA et de 366,79 milliards de FCFA pour la période 2018-2020, soit un coût global de 455,34 milliards de FCFA sur la période 2017-2020. Dénommé "Programme d'Urgence pour le Sahel" pour la période 2017-2020, ce plan prend en compte le secteur de la sécurité et de la défense publique, et répond aux préoccupations soulevées par les populations locales lors des tournées ministérielles dans la Région du Sahel.