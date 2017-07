Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 14/06/2017- Sénégal, Nigeria, Burkina Faso, Bénin : Coris Bank, coopération, industrie, ciment, emplois …)

Sénégal : légère hausse de la production de ciment



La production de ciment du Sénégal durant les quatre premiers mois de l’année 2017 a connu une légère progression de 2,5% comparée à la même période de l’année 2016, selon des chiffres de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE), relayés par APA. La DPEE qui se base sur les données de deux cimenteries (Sococim et Ciments du Sahel) sur les trois que compte le pays, la production est passée de 2.209.300 tonnes en 2016 à 2.265.600 tonnes à fin avril 2017, soit une augmentation de 56.300 tonnes en valeur absolue. La hausse est due essentiellement par les ventes à l’exportation qui connaissent une progression de 21,3% à 1.137.200 tonnes contre 937.200 tonnes durant les quatre premiers mois de 2016. Quant aux ventes locales, elles ont enregistré une baisse de 12,7% à 1.127.400 tonnes contre 1.292.100 en 2016.



Burkina Faso : prêt de 25 milliards de la BAD à Coris Bank



La Banque africaine de développement a accordé à Coris Bank, une ligne de crédit de 25 milliards FCFA, selon les informations rapportées par financial Afrik, une cérémonie de signature a été organisée ce vendredi 14 juillet 2017 à Ouagadougou. Ce fonds seront destinés en priorité au financement des besoins en capitaux à moyen et long terme de 43 entreprises, dont 33 PME/PMI, évoluant dans les secteurs de la transformation de produits agricoles et des services (santé, éducation, sécurité).



Nigeria : 4 millions de dollars débloqués en faveur des états touchés par les inondations



Au Nigéria, le président par intérim, Yemi Osinbajo, a ordonné le déblocage d’un financement de 4,6 millions de dollars pour venir en aide aux Etats affectés par l’inondation, rapporte Agence Ecofin.Les Etats concernés ici sont ceux d’Ekiti, Osun, Akwa Ibom, Kebbi, Niger, Kwara, Ebonyi, Enugu, Abia, Oyo, Lagos, Plateau, Sokoto, Edo et Bayelsa.



Bénin : recrutement annoncé de plus de 8000 agents dans la fonction publique



Le gouvernement du Bénin vient d’autoriser le recrutement de 8.739 agents dans l'administration publique, au titre de l'année 2017 selon un communiqué officiel.



Les agents recrutés seront répartis comme suit : quatre cent treize (413) Agents permanents de l'Etat et huit mille trois cent vingt-six (8.326) Agents contractuels de l'Etat. Selon le gouvernement béninois ce recrutement entre dans le cadre du renforcement des effectifs de l'administration publique en raison des besoins de renouvellement des personnels des secteurs concernés, qui sont pour la plupart dégarnis.