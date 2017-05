Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 15/05/2017- (Côte d'Ivoire, Nigeria, Burkina Faso, Ghana, Sénégal : mutinerie, corruption, élevage, Sahel, …)

Côte d’Ivoire : accord entre le gouvernement et mutins (médias)



Les soldats mutins et les autorités ont trouvé un accord, selon une annonce du ministère de la Défense, relayée par la presse locale dans la soirée de ce lundi 15 mai 2017. Le contenu et les détails de cet accord non pas encore été communiqués. Depuis le 12 mai la Côte d’Ivoire a renoué avec les mutineries de soldats (essentiellement des anciens rebelles intégrés dans l’armée nationale) qui dans un contexte économique difficile, réclament au gouvernement le reliquat de leurs primes.



Nigeria : ouverture d’une enquête parlementaire sur une présumée évasion fiscale



Le Sénat a annoncé l’ouverture d’une enquête sur affaire présumée de transferts illicites de fonds portant sur 62, 9 milliards de dollars, a-t-on appris ce lundi 15 mai 2017.



Selon les autorités, des investigations seront menées auprès de plusieurs banques locales soupçonnées d’avoir organisée la présumée fraude en collusion avec des compagnies pétrolières exerçant au Nigeria.



Burkina Faso : 19,5 milliards de FCFA pour le financement du pastoralisme dans le sahel



Selon le ministère de l’économie et des finances burkinabé, la Banque islamique de développement (BID) vient d’accorder au Burkina Faso, un montant de 19,5 milliards de FCFA pour le financement du Programme de développement durable du pastoralisme dans le sahel – fonds de la vie et de subsistance ».



Ce programme qui bénéficiera directement à près de 300 000 pasteurs et agro-pasteurs dans six régions d’intervention (la boucle du Mouhoun, Cascades, Est, Hauts- Bassins, Sahel et Nord) entre dans le cadre de la politique nationale de développement du secteur de l’élevage (PNDEL) et du programme national du secteur rural (PNSR).



Burkina Faso : report du procès Compaoré



Un nouveau report du procès devant la Haute cour de justice du dernier gouvernement de Blaise Compaoré a été décidée ce lundi 15 mai 2017. La Haute cour sursoit à statuer sur cette affaire, face aux multiples exceptions et les recours déposés sur la table du Conseil constitutionnel par les avocats de la défense, selon Rfi.



Ce report profite aux familles des victimes qui comptent participer au procès. Leur avocat a déposé également un recours au Conseil constitutionnel afin que la loi sur la Haute cour soit modifiée.



Sénégal - Ghana : le président ghanéen à Dakar pour une visite de 48h



Le président ghanéen effectue à partir de ce lundi 15 mai 2017 une visite de 48 heures au Sénégal. Au cours de son séjour, selon un communiqué de la présidence, le Président Akufo-Addo aura des entretiens avec le Président Macky Sall sur des sujets relatifs aux relations de coopération bilatérales entre le Sénégal et Ghana.





Sénégal - publication annoncée d’un premier volume de l’histoire générale du Sénégal



Le projet d’écriture de l’Histoire générale du Sénégal va couvrir une période de 350 mille ans, a annoncé lundi à Dakar, son coordonnateur, Pr Iba Der Thiam, cité par l’Agence de presse sénégalaise, ce dernier a aussi promis la production d’un volume au moins avant la fin de l’année 2017.



Selon l’historien sénégalais l’équipe des experts en charge du projet comptent rétablir la vérité sur tout ce qui a été relaté à propos de la religion, de la culture, du peuple sénégalais, etc. La totalité du travail, porte sur 25 volumes de 500 à 800 pages, devra être bouclée en 2019.