Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 15/06/2017- Gambie, Bénin, Nigeria, Côte d’Ivoire : Adama Barrow, diplomatie, agriculture droits humains, …)

Gambie : Barrow rompt avec le Qatar



La Gambie a annoncé officiellement ce jeudi 15 juin 2017, la rupture de ses relations diplomatiques avec le Qatar. A travers cette décision, la Gambie rejoint d’autres pays africains comme les Comores, l’Egypte, la Mauritanie et le Tchad qui ont apporté leur soutien à l’Arabie Saoudite qui a organisé le boycott diplomatique du Qatar, qu’elle accuse « soutenir le terrorisme et de financer des organisations terroristes».



Côte d’Ivoire : les mutins vont percevoir leur reliquat fin juin



Le gouvernement ivoirien a annoncé le paiement prochain du reliquat de 2 millions FCFA dû aux soldats mutins à « la fin de ce mois », a révélé le premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly. « Les 2 millions FCFA qui restent à payer (aux soldats mutins) après les 10 millions seront pays ce mois », a-t-il précisé, cité par l’Agence de presse africaine.



Nigeria : l’armée refuse l’ouverture d’une enquête contre six officiers



L’armée fédérale a annoncé le 14 juin 2017 son opposition contre toutes poursuites judiciaires à l’encontre de six officiers accusés par un rapport d’Amnesty international de violations des droits de l’Homme dans la lutte contre l’insurrection de Boko Haram, selon des informations rapportées par l’AFP. Le rapport « Des galons aux épaules, du sang sur les mains », publié en juin 2015, citait six commandants, en activités ou à la retraite, accusés d’être responsables de meurtre, torture ou de disparitions, indique la même source.



Bénin : le parlement adopte un prêt de 12 milliards FCFA



L’Assemblée nationale béninoise a adopté ce jeudi 15 juin 2017, un projet d’un accord de prêt d’une enveloppe de plus de 12 milliards FCFA auprès de l’Association internationale de développement (AID) pour l’amélioration de la production agricole dans le pays. Ce projet est une initiative de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) au profit des pays membres, avec un appui financier de la Banque mondiale.



Afrique : hausse de 51% des envois de fonds en une décennie



Les fonds envoyés par les travailleurs migrants à leurs familles dans les pays en développement ont augmenté de 51% au cours de la dernière décennie, selon un rapport du Fonds international pour le développement agricole (Fida). Ce rapport dévoile qu’au cours de cette période, les transferts de fonds ont progressé à un taux annuel moyen de 4,2%, passant de 296 milliards $ en 2007 à 445 milliards de dollars en 2016.