Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 16/05/2017- (Mali, Gambie, Sénégal, Nigeria : Minusma, pétrole, économie, banque … )

Mali : une attaque fait quatre blessés chez les casques bleus



Une attaque contre un camp de la mission Onusienne (Minusma) à Tombouctou, a fait lundi sept blessés, dont quatre casques bleus et trois membres des Forces Armées maliennes, a annoncé un communiqué de la Minusma.



Selon la même source, huit obus auraient été tirés en direction de l'aéroport, non loin duquel se trouve le Camp de la Minusma.



Sénégal - Ghana : Macky Sall veut s’inspirer de l’exemple ghanéen en matière de gestion des ressources naturelles



Le président sénégalais, a exhorté son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo à un partage d’expérience dans le domaine de la gestion des ressources pétrolières.



« Nous voulons renforcer nos relations sur le plan économique, commercial, mais aussi sur le plan des échanges d’expériences et des bonnes pratiques, surtout en matière de gestion des ressources naturelles » a-t-il souligné, ce mardi 16 mai 2017 lors d’une conférence de presse conjointe avec le chef de l’Etat ghanéen en visite officielle au Sénégal.



Nigeria : l’ex-gouverneur de l’état du Niger accusé d’avoir détourné un milliard de nairas



L’ex-gouverneur de l’état du Niger, Aliyu Babangida a été attrait ce mardi 16 mai 2017 devant la cour fédérale d’Abuja pour une présumé affaire de blanchiment d’argent, a-t-on appris. M. Babangida doit répondre à huit chefs d’accusation sur un détournement présumée de 1 milliard de nairas destiné à un fonds écologique.



Sénégal : à 21% le taux de bancarisation encore très faible (ministre)



Le Sénégal a un taux de bancarisation de 21%, selon une annonce faite par le ministre du Budget, Birima Mangara, a l’ouverture de l’Africa Banking Forum à Dakar, le 15 mai 2017.



« Aujourd'hui, notre taux de bancarisation est de 21%. Ce qui est salutaire, mais reste insuffisant », a souligné M. Mangara dans des propos rapportés par APA. Un taux encore « très faible » en dépit des progrès réalisés, selon le ministre sénégalais.



Gambie : Afreximb bank promet un appui de 500 millions de dollars



Le président Adama Barrow a annoncé un appui financier de 500 millions de dollars en provenance de la banque africaine d'import-export (Afreximbank). Selon des informations rapportées par Agence Ecofin.



Un montant qui va permettre de dynamiser les secteurs touristique, agricole ainsi que des programmes d’infrastructures. « Nous mettrons en place une logistique de transport intégrée qui conduirait à l'expansion du port… a déclaré le président d’Afreximbank, Benedict Oramah, cité par Agene Ecofin à l’issue d’une rencontre avec le président gambien, le 15 mai 2017 à Banjul.