Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 16/06/2017- Niger, Mali, Sénégal, Bénin : G5 Sahel, climat, transport, finances, croissance …)

Niger - Côte d’Ivoire : les pluies diluviennes font un bilan de 25 morts



Les fortes pluies qui se sont abattus au cours de ce mois de juin en Afrique de l’ouest ont fait respectivement 14 et 11 morts au Niger et en Côte d’Ivoire, apprend-t-on de source officiels ce vendredi 16 juin 2017. D’après le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'Onu, ces intempéries ont donné lieu au Niger à des effondrements de maisons et des glissements de terrain.



Mali : Bamako exhorte l’Onu a vite adopter le projet de force conjointe du G5



Le ministre malien des affaires étrangères Abdoulaye Diop a exhorté ce vendredi 16 juin 2017 le Conseil de sécurité de l’ONU d’adopter rapidement une résolution soutenant la création d’une force africaine anti-jihadistes dans le Sahel. Dans des propos rapportés par l’AFP, M.Diop a fait part des « vives préoccupations du président Ibrahim Boubacar Keita face aux difficultés rencontrées par le Conseil pour l’adoption » avant d’inviter le conseil à l’adopter « sans tarder ».



Sénégal : le Ter sera fonctionnel en janvier 2019



Le projet du Train express régional (Ter) devant relier le centre de Dakar à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass (40 km de la capitale) sera livré en janvier 2019, a déclaré, le directeur général de l’Agence de promotion des investissements et des grands travaux (Apix), Mountaga Sy, cité par l'APS. Le Ter est un projet d’un coût de 148 milliards FCFA dans lequel sont impliquées les entreprises français Alstom, Engie et Thalès. Le lancement des travaux a été effectué le 14 décembre 2016 par le président Macky Sall.



Burkina : 43,224 milliards FCFA collectés sur le marché financier



Le gouvernement burkinabé a collecté ce vendredi 16 juin 2017 sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) une enveloppe de 43,224 milliards FCFA à l'issue d'une obligation simultanée par adjudication de bons de trésor et obligations de trésor, selon une annonce de l'Agence UMOA-Titre.



Côte d'Ivoire : 350 000 tonnes de bananes récoltées en 2016



La récolte nationale de banane en Côte d'Ivoire, premier producteur africain, a atteint en 2016 près de 350 000 tonnes, une annonce du ministre ivoirien de l'Agriculture, Mamadou Sangafowa Coulibaly. « Aujourd'hui, les chiffres dans le secteur de la banane sont assez reluisant grâce aux efforts de l'ensemble des acteurs », a-t-il indique, cité par l'AFP.



Afrique : environ 3.000 migrants secourus en 48 heures



Environ 3.000 migrants ont été secourus au cours des dernières 48 heures en Méditerranée aux larges des côtes libyennes, révèle ce vendredi 16 juin 2017 un communiqué des garde-côtes italiens, rapporté par l'AFP. « Quelque 2.000 migrants ont été secourus pour le moment en Méditerranée centrale au cours de 18 opérations distinctes », indique le document, cité par la même source.



Bénin : une perspective économique favorable pour 2017



Le Fonds monétaire international (FMI) a estimé que les perspectives économiques béninoise pour l'année 2017 sont favorables et « sont largement tributaire à la mise en œuvre soutenu du programme d'action du gouvernement pour 2016-21 » selon un communiqué rendu public le 15 juin par l'institution financière. « L'inflation est devenue négative en 2016 (-0,8%) en raison d'une récolte très favorable et du faible niveau des prix du pétrole. Le déficit budgétaire a diminué en 2016 grâce aux mesures énergétique adoptées par les autorités pour maîtriser les dépenses » souligne le document.