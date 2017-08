Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 16/08/2017- Sénégal, Burkina Faso, Niger : inondations, Freetown, sécurité, éducation.

Sierra Leone : les inondations font 600 victimes



Les inondations accompagnées de glissement de terrain qui ont frappé la capitale sierra-léonaise, Freetown, ont fait un bilan de 600 personnes disparus dont 400 morts confirmés, selon un nouveau bilan du gouvernement qui en appelle à l’aide internationale.



Sénégal : le président dépêche une délégation à Freetown



Le chef de l’Etat sénégalais a dépêché, ce mercredi 16 août 2017 une délégation gouvernementale en Sierra Léone, suite au décès de plusieurs personnes, dans une coulée de boue, survenue lundi, à Freetown, la capitale, rapporte l’Aps. « Cette délégation, conduite par le ministre des Forces armées, Dr Augustin Tine et composée de plusieurs membres du gouvernement, est porteuse d’un message personnel du président Macky Sall à son ami et frère, le président Ernest Bai Koroma, exprimant la compassion et la solidarité agissante du Sénégal au peuple sierra léonais », écrit le porte-parole du gouvernement dans un communiqué.



Burkina Faso : après l’attaque terroriste d’Ouagadoudou, 15 victimes identifiés



Parmi les 18 victimes identifiées dans l’attaque terroriste de la nuit de dimanche à lundi à Ouagadougou, figurent huit Burkinabè, a renseigné, le procureur du Faso près le Tribunal de grande instance (TGI) de Ouagadougou, Maïza Sérémé. Selon Mme Sérémé qui a animé un point de presse lundi après-midi à Ouagadougou, pour l’instant, 15 victimes sont formellement identifiées.Ainsi en plus des huit Burkinabè, l’on dénombre parmi les personnes tuées, deux Kowetiennes, une Canadienne, un Français, un Sénégalais, une Nigérianne et un Turc.



Niger : un test souligne le niveau faible niveau des enseignants



Sur plus de 50 000 enseignants ayant passé un test d’évaluation, (tenu courant juillet 2017), seuls 33% ont pu obtenir la moyenne, c’est ce que révèle les résultats relayés par la presse locale. Sur les 56 444 enseignants contractuels ayant composé, 18 937 ont obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne de 10/20, soit 33,6%. 47% des candidats ont obtenu une note supérieure à 05/20 et 20,3% ont obtenu une note inférieure à 05/20. Ce test d’évaluation entre dans un programme de refondation du système éducatif lancé par le gouvernement.