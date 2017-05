Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 17/05/2017- (Côte d’Ivoire, Nigeria, Sénégal, Burkina Faso : mutinerie, eurobond, pétrole, climat, sécurité … )

Les quatre jours de mutinerie de soldats ont fait un bilan de quatre morts et de neuf blessés, indique un bilan publié par le gouvernement ivoirien, ce mercredi 17 mai 2017. Ces manifestations de soldats ont aussi causé « d’importants dégâts matériels et entrainé une interruption des activités économiques et sociales pendant plusieurs jours » précise le gouvernement dans son communiqué du conseil des ministres.« Le Gouvernement (…) s’engage à accélérer la mise en œuvre de la Loi de Programmation militaire afin d’améliorer sensiblement les conditions de vie et de travail des forces de défense et de sécurité » lit-on dans ce texte.Le Nigeria prévoit de mobiliser 3,5 milliards de dollars sous la forme d’eurobonds et de prêts auprès de la Banque mondiale, a révélé, le chef de l’agence chargée de la politique budgétaire du pays.Cité par Reuters ce mercredi 17 mai 2017, Ben Akabueze a précisé que sur ce montant, 2 milliards dollars proviendraient de prêts concessionnels tandis que le reliquat sera levé sur le marché des eurobonds et le marché des échanges commerciaux.Le parlement nigérian a approuvé, la semaine dernière, au titre de l’année 2017, un budget record de 24 milliards de dollars dans le but de relancer l’économie du pays plongée dans la première récession depuis vingt-cinq ans.Une mission sénégalaise est attendue prochainement au Ghana pour s’inspirer de l’expérience ghanéenne dans la gestion des ressources naturelles comme le gaz et le pétrole, rapporte l’Aps.Le président du Ghana Nana Dankwa Akufo-Addo a effectué une visite d’amitié et de travail au Sénégal, du lundi 15 au mercredi 17 mai 2017. Cette visite entre dans le cadre « du renforcement des excellentes relations fraternelles de coopération »qui unissent les deux pays, souligne un communiqué marquant la fin de la visite officielle du président ghanéen.Le ministère burkinabé de l’Environnement, de l’Economie verte et du Changement climatique a annoncé que l’édition 2017 de la Journée mondiale de lutte contre la désertification se tiendra du 14 au 17 juin prochains à Ouagadougou.Selon le compte rendu fait par APA, l’organisation de ladite journée a d’ores et déjà été adoptée en conseil des ministres. Placée sous le thème «notre terre, notre maison, notre avenir», cette édition sera présidée par le chef de l’Etat burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré.Le nombre des attaques terroristes perpétrées sur le continent africain a augmenté de plus de 1000% entre 2006 et 2015, selon un récent rapport publié par la Fondation Mo Ibrahim, relayé par Agence Ecofin.Intitulé « L’Afrique à un point de basculement», le rapport publié en marge de l’édition 2017 du forum de la fondation du milliardaire anglo-soudanais montre que 3 093 attentats ont été recensés en 2015 contre 271 seulement en 2006.