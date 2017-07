Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 17/06/2017- Guinée Bissau, Sénégal, Togo, Niger : examen, baccalauréat, industrie, éducation, banque …)

Sénégal : 42 personnes arrêtées suite à la fuite massive des épreuves du Bac



Le procureur de la République du Sénégal, Serigne Bassirou Guèye, a annoncé ce lundi 17 juillet 2017 à Dakar l'arrestation de 42 personnes dans le cadre de l'enquête sur les fuites à la première session 2017 du Baccalauréat général. « Au total 42 personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête sur les fuites d'épreuves au Baccalauréat 2017 », a dit M.Guèye lors d’une conférence de presse.



Togo : une nouvelle cimenterie inaugurée dans le nord



Le président togolais Faure Gnassingbé a inauguré le 15 juillet 2017 à Awandjelo (Nord du Togo) une cimenterie construite par CimTogo, filiale du groupe allemand HeidelbergCement. Deux ans et demi de travaux ont été nécessaires pour construire cette unité de production. 500 emplois directs seront créés dans la région de la Kara, une bonne nouvelle pour une zone en proie au chômage. HeidelbergCement a injecté 7,5 milliards de Fcfa dans cette nouvelle usine. Avec une capacité de 250.000 tonnes par an, l'usine va porter la production nationale de ciment à plus de deux millions de tonnes par an.



Niger : des milliers d’enseignants soumis à test d’évaluation



Au total 60 000 enseignants contractuels sont priés de se soumettre durant le week end prochain à un test d’évaluation de niveau initié par le ministre de l’Enseignement Primaire, Daouda Mamadou Marthé, et ce, malgré l’appel au boycott des syndicats de l’enseignement dans leur ensemble, rapporte APA. Programmée puis reportée à plusieurs reprises, cette évaluation s’est avérée d’autant plus nécessaire que, selon le ministre Marthé, 11,5% des enseignants des écoles primaires avaient un niveau ‘’très mauvais’’ tandis que 50% des élèves du Cours préparatoire (CP) ‘’lisent à peine une lettre de l’alphabet’’.



Guinée Bissau : le Sénégalais, Bilaly Diarra nommé à la tête d’Orabank



Le banquier sénégalais, Bilaly Diarra vient d’être promu nouveau Directeur général d’Orabank Guinée Bissau, rapporte financial Afrik. Spécialiste de l’audit, M. Diarra a été jusque-là en poste à Abidjan en tant que responsable du très stratégique département juridique du groupe Orabank. Bilaly Diarra est aussi un ancien de CBAO-AttijariWafa Bank Sénégal, où il fut contrôleur interne.