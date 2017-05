Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 18/05/2017- (Niger, Mali, Burkina Faso, Togo: sécurité, Onu, santé, méningite, marché financier, coopération, BID … )

Mali : l’Onu annonce l’envoi d’une force d’intervention rapide dans le centre



Une force d'intervention rapide composée de Casques bleus sénégalais sera prochainement déployée dans le centre du Mali, où se sont multipliées depuis 2015 attaques et violences intercommunautaires, a annoncé mercredi un responsable de l'ONU à Bamako.



«Nous attendons le déploiement prochain dans le centre (du Mali), par le Sénégal, d'une force d'intervention rapide pour faire face à la situation d'insécurité », a déclaré le 17 mai 2017 à la presse le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, qui effectue sa première visite dans le pays depuis sa prise de fonctions.



Burkina Faso : 40 milliards FCFA levés sur le marché financier de l’Uemoa



L’Etat du Burkina a collecté ce jeudi avec succès 40 milliards FCFA sur le marché financier de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) à l’issue de son émission simultanée par adjudication de bons assimilables du Trésor et d’obligations assimilables du Trésor, rapporte APA relayant des chiffres des chiffres de l’agence UMOA-Titres basée à Dakar.



Selon l’agence UMOA-Titres, le montant global des soumissions reçues s’est établi à 49,226 milliards FCFA (alors que l’Etat burkinabé sollicitait seulement 40 milliards FCFA). Le taux de couverture du montant mis en adjudication se situe ainsi à 123,07%. Mais, l’émetteur a préféré retenir que le montant sollicité.



Niger : La méningite a fait 179 morts depuis janvier



L’épidémie de méningite au Niger a fait 179 morts dont 45% d’enfants de moins de 15 ans, indique le dernier bilan publié par le Bureau des affaires humanitaires de l’ONU (Ocha), le 17 mai 2017. La maladie a tué « 179 personnes, du 2 janvier au 7 mai 2017, sur un cumul de 3 037 cas suspects de méningite, soit un taux de létalité de 5,9 % enregistré au Niger », selon Ocha.



Togo : la BID accorde 6 milliards pour améliorer le niveau des universités publiques



A cet effet, un accord a été signé en marge de la réunion annuelle de la BID, le 17 mai 2017 à Jeddah en Arabie Saoudite, souligne le site officiel de la présidence togolaise, republicoftogo.com.



Selon la même source, le projet comporte plusieurs composantes, notamment la mise à niveau de l’infrastructure physique institutionnelle ; l’amélioration de la compétitivité dans l’enseignement supérieur public.