Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 18/06/2017- Niger, Nigeria, Côte d’Ivoire : migration, Baba Alpha, justice, énergie, déficit…)

Niger : appui de 6 milliards de l’Ue dans la lutte contre la migration clandestine



L’Union européenne (Ue) a versé une aide de 6,5 milliards FCFA au Niger pour l’aider à juguler le flux de migrants clandestins ouest-africains vers l’Europe. « Un montant total de dix millions d’euros a été versé au Trésor nigérien au profit du budget de l’Etat 2017 » la semaine passée, indique le communiqué de l’Ue, relayé par l’AFP. Ce premier décaissement entre dans le cadre d’un programme financé sur le fonds fiduciaire d’urgence mis en place par l’Ue en 2016, pour lutter contre "la migration irrégulière et le trafic de personnes", explique le communiqué.



Niger : le journaliste Baba Alpha condamné à deux ans de prison



Un journaliste d'une chaîne de télévision indépendante nigérienne, Baba Alpha, a été condamné ce mardi 18 juillet 2017 à deux ans de prison, les autorités l'accusant d'avoir usurpé la nationalité nigérienne, a annoncé son avocat, Me Boubacar Mossi. « Baba Alfa et son père âgé de 70 ans ont été condamnés à deux ans de prison et à dix ans de privation de tout droit civique et politique », a annoncé l'avocat à la presse.



Nigeria : l’achat de groupes électrogènes coûte 5 milliards de dollars chaque année



Le déficit de production d’électricité qui frappe le Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique entraine une lourde facture dans l’achat de groupes électrogènes. Selon des chiffres de la commission sur l’énergie du Sénat parvenus à Ouestafnews, les importations de ces appareils coûte annuellement la somme de 5 milliards de dollars.





Côte d’Ivoire - Burkina Faso : les deux pays s’engagent à lutter contre le terrorisme



Les présidents burkinabè et ivoiriens ont annoncé ce mardi 18 juillet 2017 leur décision de lutter ensemble contre le terrorisme à l’ouverture du 6e Traité de l’amitié et de la coopération (Tac) entre le deux pays, selon une information relayée par l’AFP.