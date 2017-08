Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 18/08/2017- Cap-Vert, Niger, Guinée, Burkina Faso : privatisation, environnement, sécurité, mines.

Cap-Vert : privatisation annoncée de deux compagnies publiques



Les actifs de deux compagnies cap-verdiennes seront évalués dans l’optique d’une privatisation, a annoncé le gouvernement, cité par Agence Ecofin. La privatisation s’inscrit dans le cadre d’une manœuvre visant à permettre au Cap-Vert de lever 100 millions de dollars d’ici 2021. La compagnie aéroportuaire Aeroportos e Segurança Aérea (ASA) et la société de fourniture d’énergie Electra sont concernées par cette opération. Cette option de l’exécutif concernera 23 compagnies d’Etat. Outre la privatisation, le gouvernement envisage de mettre en place des concessions et des partenariats public-privé.



Niger : le gouvernement décide de l’application de la loi sur le plastique



Près de trois ans après son adoption, le gouvernement nigérien a décidé de procéder à la mise en application effective de la loi sur la production, l’utilisation et la commercialisation des sachets plastiques sur le territoire national, selon le ministre nigérien de l’Environnement, Almoustapha Garba.



Burkina Faso : une attaque fait trois morts dans les rangs de l’armée



L’armée burkinabè a enregistré la perte de trois soldats leur véhicule, qui faisait partie d’un convoi logistique, a sauté sur un engin explosif dans le nord du pays, non loin de la frontière avec le Mali, annonce un communiqué publié le 17 août 2017. Le bilan communiqué par l’armée fait état de trois militaires tués sur le coup, dont une femme, et de deux blessés graves.



Guinée : mis en place d’un groupe interministériel pour plus de transparence dans le secteur minier



Un groupe de travail interministériel a été mis en place le 16 août 2017 à Conakry entre les ministères des Mines et de la géologie, celui de l’Économie et des finances et celui du budget. L’objectif visé par le gouvernement est d’assurer une coordination efficace et un échange d’informations entre ces différents départements pour arriver à un meilleur suivi des recettes issues des activités extractives afin de mobiliser, accroître et sécuriser les recettes de l’État. Ce groupe de travail veut aussi améliorer la conformité des sociétés minières avec leurs obligations fiscales et celle des comptoirs d’achat et d’exploitation d’or et de diamants.