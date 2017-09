Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 18/09/2017- Côte d’Ivoire, Bénin, Burkina Faso, Nigeria : hydraulique, énergie, tourisme, transport aérien

Côte d’Ivoire : l’accès universel à l’eau potable évalué à 1300 milliards (officiel)



La Côte d’Ivoire a besoin d’un niveau global d’investissement évalué à 1320 milliards FCFA, afin d’assurer un accès à l’eau potable à 100% de sa population, a souligné le ministre ivoirien des infrastructures économiques, Dr Kouakou Amédée. Afin de mettre un terme définitif aux récurrentes pénuries d’eau dans le pays, le gouvernement a mis en place un programme dénommé « eau pour tous » dont la première phase qui s’étend de 2016 à 2020 va couter 200 milliards FCFA.



Burkina Faso : accord signé avec la Guinée équatoriale pour la fourniture de gaz



Le Burkina Faso a signé un mémorandum d’entente avec la Guinée équatoriale en vue de s’approvisionner en gaz naturel liquéfié (GNL), rapporte Financial afrik. La Guinée équatoriale est l’un des principaux producteurs de GNL en Afrique, exportant 3,4 millions de tonnes par an de GNL. Quelques semaines auparavant ce pays avait signé un accord similaire avec le Ghana.



Bénin : un taux de croissance attendu à 6% en 2017



La croissance économique béninoise devrait enregistrer un taux de croissance estimé à 6% en 2017, selon une estimation de l’Agence UMOA-Titre. L’économie béninoise, selon la même source par le secteur tertiaire à hauteur de 45,9% du PIB et les secteurs secondaire et primaire enregistrent respectivement des performances de 21,7% et20,7% du PIB en 2016.



Bénin : construction annoncée d’un nouveau hôtel à Cotonou



La Banque ouest-africaine de développement (Boad) accordera une enveloppe de 7,4 milliards FCFA à la Société d’hôtellerie, de restauration et de loisirs du Libano-béninois, Ghaby Kodeih, dans le cadre du projet de construction et d’exploitation du Marriott Hotels & Resorts, un complexe hôtelier cinq (5) étoiles, à Cotonou. D’une capacité de 202 chambres, la construction de ce réceptif à un coût global de 50 milliards FCFA.



Côte d’Ivoire : un délai de six mois pour l’identification des services télécoms et cybercafés



Le gouvernement ivoirien vient de lancer une opération d’identification des abonnés aux services télécom et utilisateurs de cybercafé, selon une annonce du ministère de la Communication, de l’Economie numérique et de la Poste. Cette opération qui va durer six mois, vise à actualiser et à fiabiliser les identifications obtenues par les opérateurs télécoms et les promoteurs de cybercafés, lors de la première campagne d’identification de 2012-2014.



Sénégal : baisse de 33,3 milliards des exportations au second trimestre



Les exportations de bien du Sénégal au second trimestre 2017 ont connu une baisse de 33,3 milliards FCFA par rapport au trimestre précédent, selon la direction de prévision et des études économiques (DPEE). «Cette situation est, essentiellement, expliquée par la contraction des ventes de ciment (moins 10,6 milliards FCFA), en rapport, notamment, avec le recul des qualités expédiées (moins 23,3%) », souligne la DPEE,



Nigeria : une compagnie aérienne admise membre de l’IATA



La compagnie aérienne basée au Nigeria, Air Peace, a été admise comme membre de l’Association internationale du transport aérien (IATA), suite à l’obtention de son certificat de sûreté opérationnelle (IOSA), selon un communiqué de la dite compagnie, relayé par APA.