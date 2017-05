Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 19/05/2017- (Niger, Côte d’Ivoire, Sénégal,Togo : sécurité alimentaire, santé, Aflatoxine, migration … )

Niger : la famine menace malgré l’excédent céréalier



Plus de 1,3 million de personnes ont besoin d’une assistance alimentaire d'urgence dans les quatre prochains mois au Niger, en dépit d’un excédent céréalier réalisé à l’issue de la précédente campagne agricole, alerte le Bureau des affaires humanitaires de l’ONU (Ocha) à Niamey.



« Plus de 1,3 millions de personnes, soit 7% de la population totale, sont en crise alimentaire et auront besoin d’assistance durant la période de "soudure" qui s’étale de mai à août » précise l’organe onusien.



Afrique : l’aflatoxine cause 30% des cancers du foie



30% des cancers du foie en Afrique sont dus à la contamination à l’aflatoxine des graines d’arachide et de maïs, indique une étude du Centre de contrôle des maladies de l’Union africaine.



A travers le monde, 4,5 milliards de personnes sont chroniquement exposées à ce germe toxique dans leur régime alimentaire, selon le contenu de ce rapport relayé par l’Aps.



Côte d'Ivoire : une nouvelle procédure de demande de visa américain, le 25 mai



L'Ambassade des Etats-Unis en Côte d'Ivoire ma annoncé ce vendredi 19 mai 2017 l'adoption d'une nouvelle procédure de visa non-immigrant, selon un communiqué de l'institution.



Selon le document, cette procédure prend effet à partir du 25 mai 2017 et vise à rendre la demande de visa plus pratique, efficace et facile à l'aide des ressources et fonctionnalités désormais disponibles en ligne et au demandeur d'avoir accès à des informations détaillées et au formulaire de demande.



Togo : enregistre un déficit structurel de 80.207 millions FCFA



Le Togo a enregistré au titre de l'année 2015 un déficit structurel de 80.207 millions FCFA, a indiqué le 7e rapport de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) sur les comptes extérieurs du pays.



« Le déficit s'est plus aggravé en 2016 parce qu'il y a eu des importations massives des biens d'équipements d'autant plus qu'au niveau des exportations des biens et services, il n'y a pas eu des progressions en tant que tel; bien au contraire, les exportations ont baissé », signale le directeur national de la banque pour le Togo, Kossi Tenou.