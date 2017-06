Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 19/06/2017- Bénin, Ghana, Mali, Sénégal: coopération, Patrice Talon, santé, coopération Kangaba, …

Bénin : Patrice Talon a subi deux opérations chirurgicales à Paris (communiqué)



Le président béninois Patrice Talon a subi deux opérations chirurgicales à la prostate et à l’appareil digestif à Paris d’où il rentré hier après un séjour d’un mois, a indiqué un communiqué du conseil des ministres de ce lundi 19 juin 2017. Agé de 59 ans, Patrice Talon, dirige le Bénin depuis avril 2016.



Mali : cinq suspects arrêtés après l’attaque de Kangaba



Cinq suspects ont été arrêtés suite à l’attentat survenu le 18 juin 2017 à Bamako, a déclaré le ministre malien de la Sécurité, le général Salif Traoré, cité par l’AFP. Cette attaque, selon le dernier publié a fait quatre morts dont un soldat malien et quatre civils essentiellement occidentaux.



Sénégal : le Malien Hamed Diane Séméga prend la tête de l’OMVS



L’ancien ministre malien Hamed Diane Séméga sera installé ce lundi 19 juin 2017 au poste de Haut-Commissaire de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS, siège à Dakar), rapporte l’Agence de presse sénégalaise (Aps). Selon la meme source, il succède au guinéen Kobiné Komara, dont le mandat de quatre ans n’a pas été renouvelé lors du 17e Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’OMVS, qui s’est tenu à Conakry le 17 mai 2017.



Ghana : les échanges avec la Chine ont atteint 5,9 milliards de dollars en 2016



La Chine est devenue le premier partenaire commercial du Ghana, car les échanges entre le deux pays sont passés de moins de 100 millions de dollars en 2000 à 5.9 milliards en 2016, selon des chiffres fournis par l’ambassade de Chine à Accra, en prélude la visite que le vice-président ghanéen Muhamadu Bawumia va effectuer en Chine, demain. Selon la même source, le volume des échanges au premier trimestre de 2017 a atteint 1,4 milliards de dollars.



Ghana : le gouvernement doit recruter près de 40 milles infirmiers et sages-femmes pour résorber le déficit



Le gouvernement devrait recruter au moins 38000 infirmiers et sages-femmes afin de corriger le faible ratio patient/infirmier et sage-femme, a déclaré l’ordre des infirmiers ghanéens. L’actuel ratio est d’un sage-femme/infirmier pour 22 patients au Ghana.