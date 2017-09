Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 19/09/2017- Togo, Mali, Burkina Faso,Côte d’Ivoire, Niger, Burkina Faso : référendum, élections, bourse, Ecobank, Al Moustapha Alhacen

Togo : vers un référendum constitutionnel



Les députés ont adopté, ce mardi 19 septembre 2017 par vote secret le projet de loi sur la révision constitutionnelle. 62 voix pour et 1 abstention, rapporte republicoftogo.com (officiel). Selon la même source, en l’absence des députés de l’opposition, le quota requis des 4/5 n’a pu être atteint. « Cela oblige le gouvernement à en tirer toutes les conséquences, à savoir le recours au référendum afin de redonner la parole au peuple souverain », a déclaré Dama Dramani, le président de l’Assemblée nationale.



Mali : présidentielle de 2018, le maire de Sikasso, premier candidat déclaré



Le maire de Sikasso (sud), Kalifa Sanogo, a déclaré sa candidature à la présidentielle de 2018 au Mali, soit le premier candidat déclaré à ce scrutin. « Oui, à la demande de milliers de mes partisans réunis samedi à Sikasso, j'ai accepté d'être candidat à l'élection présidentielle de 2018 », a affirmé Kalifa Sanogo, cité par l’AFP. M.Sanogo est un ancien PDG de la compagnie malienne de développement textile (CMDT).



Côte d’Ivoire : Ecobank Côte d’Ivoire prépare son entrée à la BRVM



Le Directeur général d’Ecobank Côte d’Ivoire, Charles Daboiko a annoncé ce mardi 19 septembre 2017à Abidjan, au cours d’une conférence de presse, le lancement imminent d’une offre publique de ventes d’actions nouvelles, suivie d’une introduction en bourse. « Cette opération devra permettre d’une part d’accroître de façon significative les fonds propres d’Ecobank Côte d’Ivoire et d’autre part de la faire coter à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) », a expliqué Charles Daboiko.



Côte d’Ivoire : l’incendie d’un marché abidjanais fait 2000 sinistrés



Quelque 2000 commerçants ont été touchés par l’incendie qui s’est déclenché dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 septembre 2017 à lundi dernier au grand marché d’Abobo (Nord d’Abidjan), a déclaré le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly au terme d’une visite sur le site du sinistre. «Ce marché a été construit en 1986. Aujourd'hui, il était occupé à 400% de sa capacité d'accueil au moment de sa réalisation» a aussi fait remarquer le Premier ministre.



Niger : l’activiste nigérien, Al-Moustapha Alhacen récompensé pour sa lutte contre les ravages du nucléaire



L’activiste nigérien, Al-Moustapha Alhacen, président de l'ONG Aghirin'man, basée à Arlit, est le lauréat du Nuclear Free Future Award 2017, rapporte le site web de Radio France internationale (RFI), ce mardi 19 septembre 2017. M. Alhacen se bat depuis de longues années pour améliorer la protection de l'environnement et défendre les populations et les travailleurs de l'uranium à Arlit au Niger, selon RFI.



Burkina Faso : un taux d’exécution de 32% des projets d’assainissement



A la date du 31 août 2017, le ministère de l’Eau et de l’Assainissement a exécuté 32,93% de ses objectifs 2017 en matière de mobilisation des ressources en eau de surface, contre 57, 45% pour le volet assainissement, a déclaré le 18 septembre 2017, le Premier ministre Paul Kaba Thiéba.