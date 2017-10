Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 19/10/2017- Togo, Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal : manifestations, Lomé, procès, Fatou Bensouda, transport aérien.

Togo : cinq personnes blessées par balle lors des manifestations de l’opposition



Cinq personnes ont été blessées par balle ce jeudi 19 octobre 2017 à Lomé dans des heurts opposant des jeunes aux forces de l’ordre togolaises avant une manifestation de l’opposition interdite, selon des sources concordantes. La veille, au moins quatre personnes avaient déjà été tuées, selon le gouvernement, dans les deux principales villes du pays, Lomé et Sokodé, au cours de violents affrontements.



Côte d’Ivoire : le fils de l’ex-président Laurent Gbagbo jugé pour diffusion de fausses nouvelles



Michel Gbagbo, le fils de l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, sera jugé ce vendredi 20 octobre 2017 à Abidjan pour « divulgation de fausses nouvelles » après avoir annoncé la disparition de prisonniers politiques en Côte d’Ivoire, a annoncé son avocat, rapporte APA.



Mali : la procureure de la CPI promet de poursuivre ses enquêtes



La procureure de la Cour Pénale Internationale a annoncé à Bamako d’autres poursuites sur la situation malienne après la condamnation d’Ahmad Faqi Al Mahadi. «Nous sommes au Mali, parce que nous somme saisis par les autorités pour des enquêtes en 2012. Nous sommes venus pour parler du cas de Ahmad faqi et pour vous dire que ce ne sera pas le seul travail que la CPI va traiter sur le Mali. J’aimerais continuer ce travail », a déclaré Fatou Bensouda dans des propos relayés par APA, ce jeudi 19 octobre 2017. Mme Bensouda effectue depuis le 17 octobre une visite officielle au Mali.



Sénégal : hausse de 7,8% des passagers enregistrés à l’aéroport de Dakar



Le nombre de passagers enregistrés à l’aéroport international Léopold Sédar Senghor (LSS) de Dakar a connu une progression de 7,8% au terme des huit premiers mois de l’année 2017 par rapport à la même période de l’année 2016, selon les données de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna), relayés par APA.

Selon l’Asecna, le cumul des passagers enregistré durant cette période s’est établi à 1.463.763 contre 1.358. 010 durant les huit premiers mois de 2016, soit une augmentation de 105.753 passagers.



Côte d’Ivoire : baisse de 5% du trafic de marchandises au port de San Pedro



Le trafic de marchandises du port autonome de San Pedro, deuxième plateforme portuaire de Côte d’Ivoire, a enregistré une baisse de 5% au niveau du trafic de marchandises en 2016. En effet, le port a enregistré en 2016, un trafic de 4 612 105 tonnes de marchandises, contre 4 851 390 tonnes en 2015, selon des informations rapportées par Agence Ecofin. Selon la même source, ce recul est essentiellement le résultat de la baisse des exportations de cacao de 36 805 tonnes (- 4%).