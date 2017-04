Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT le 21/04/2017 (Liberia, Côte d'Ivoire, Sénégal, USA, crimes de guerre, rapatriés,finances publiques, artisanat)

Libéria : un Néerlandais de 74 ans reconnu coupable de complicité de crime de guerre



Guus Kouwenhoven, un ressortissant néerlandais de 74 ans a été condamné, vendredi 21 avril, à dix-neuf ans de prison pour « trafic d’armes » et « complicité de crimes de guerre » en Guinée et au Liberia.



Marchand de bois précieux, il est considéré comme un proche de l’ancien chef de guerre et ex-président libérien, Charles Taylor.



M. Kouwenhoven avait livré illégalement des armes au régime de Charles Taylor entre 2000 et 2003, en violation de l’embargo décrété par les Nations unies.



L’accusé «utilisait les entreprises de bois précieux pour importer, entreposer et distribuer des armes au Liberia», a souligné le la Cour d’appel de Bois-le-Duc, au sud des Pays-Bas.



Sénégal : aucune indemnisation versée au gouvernement en faveur des 130 Sénégalais expulsés des Etats-Unis



Le gouvernement américain n’a versé aucun franc au gouvernement du Sénégal en faveur des 130 Sénégalais récemment expulsés des USA, a annoncé l’ambassade des Etats-Unis à Dakar dans un communiqué parvenu à Ouestafnews.



Un groupe composé de 130 Sénégalais avait été rapatrié des Etats-Unis le 5 mars 2017, accusés pour l’essentiel d’être illégalement présents sur le territoire américain ou d’y avoir commis divers délits.



La précision de l’ambassade américaine fait suite à une conférence de presse lors de laquelle ces migrants expulsés des Etats-Unis accusaient le gouvernement sénégalais d’avoir empoché des sommes qui leur étaient dus, à hauteur de 25.000 dollars pas personne.

« L’ambassade des Etats-Unis au Sénégal dément catégoriquement qu’un paiement ait été accordé aux citoyens sénégalais qui ont récemment été rapatriés », précise le communiqué de l’ambassade.



Côte d'Ivoire : l’Etat va réduire de 10% les dépenses publiques



Le gouvernement va procéder à une réduction de ces dépenses publiques de 10 % en raison du recul des prix mondiaux du cacao au titre de l’exercice budgétaire 2017, a annoncé le président ivoirien, Alassane Ouattara.



« A l’exclusion des salaires, nous avons été obligés de réduire les défenses de 10 %. Tous les ministres vous diront que leurs budgets ont été réduits de 5 à 10% », a-t-il indiqué dans des propos relayés par l’agence Reuters.



La Côte d'Ivoire subit actuellement une forte pression budgétaire due à la chute des prix du cacao, aux concessions non prévues par le budget accordées aux fonctionnaires et les paiements versés aux soldats mutins depuis février 2017.



Sénégal : Dakar abrite un Salon international de l’artisanat en mai



Le Sénégal va abriter son premier Salon international de l’artisanat du 8 au 15 mai prochain, annonce un communiqué de l’Agence pour la promotion et le développement de l’artisanat (APDA).



L’objectif de ce salon est d’accompagner l’Etat du Sénégal dans la la promotion et le développement du secteur de l’artisanat, et notamment de ses meilleurs produits, indique la même source.