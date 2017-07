Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 21/06/2017- Burkina Faso, Sénégal, Gambie, Niger : fraude, condamnation, pêche, banque, référendum …)

Burkina Faso : des opérateurs économiques condamnés pour fraude



Sayouba Zidwemba alias « Will Télécom », magnat de électronique, et dix autres opérateurs économiques ont condamnés à trois ans de prison ferme par le tribunal de grande instance de Ouagadougou pour des transactions frauduleuses, rapporte l’AFP. Ils ont été reconnus coupables de « recel » et «complicité de falsification de données bancaires », pour « avoir reçu et retiré (de leur compte) des sommes d’argent allant de 20 à 67 millions FCFA » provenant de « transactions frauduleuses » effectuées à leur profit depuis le siège de la Compagnie bancaire de l’Afrique de l’Ouest (CBAO) au Sénégal, souligne la même source.



Sénégal : baisse de 3,3% des débarquements de la pêche



Les débarquements de la pêche au Sénégal durant les quatre premiers mois de 2017 ont connu une baisse de 3,3% par rapport à la même période de l’année 2016, selon des données la direction de la pêche maritime, relayées par APA. Le cumul de ces débarquements s’est établi à 173.303 tonnes contre 179.241 tonnes durant les quatre premiers mois de 2016, soit un repli de 5.938 tonnes.



Uemoa : baisse des taux d’intérêt débiteurs des banques depuis 2008



La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) se félicite de la baisse des taux d’intérêt débiteurs des banques depuis 2008. « Après s'être maintenu à un niveau relativement élevé (8,27% en 2009), le taux moyen a diminué pour se situer à 8,11% en 2010 puis a continué de se replier de manière régulière au cours des six dernières années », indique un rapport de la Bceao, relayé par APA, ce vendredi 21 juillet 2017.



Gambie : un référendum pour l’adoption d’une nouvelle Constitution dans deux ans



Le gouvernement gambien va préparer et soumettre à référendum une nouvelle dans un délai de deux ans pour remplacer celle de l’ex-président Yahya Jammeh, selon une annonce du ministre gambien de la Justice, Abubacar Tambadou. Une commission de révision de la Constitution va consulter un large échantillon de la population pendant une période de 18 mois pour « refléter l’opinion des Gambiens dans le pays et à l’étranger » a indiqué le ministre, cité par l’AFP.



Niger : 45 millions de dollars pour une assistance alimentaire aux réfugiés



Les Etats-Unis ont accordé un don d’un montant de 45 millions de dollars pour assister les réfugiés et déplacés de Boko Haram dans la région de Diffa, dans le sud-est du Niger, frontalier du Nigeria, selon une annonce d’un communiqué du Programme alimentaire mondial (PAM). « Cette aide de 45 millions de dollars permettra de financer l’assistance alimentaire et les activités de renforcement de la résilience, notamment dans les zones affectées par les violences liées au conflit avec Boko Haram », groupe islamique nigérian, indique la même source, cité par l’AFP.