Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 21/06/2017- Mali, Nigeria, Sénégal, Côte d’Ivoire : référendum, report, démographie, santé, transport aérien…)

Mali : report sine die du référendum du 09 juillet



Le gouvernement a décidé ce mercredi 21 juin 2017 de reporter le référendum constitutionnel initialement prévu le 09 juillet 2017, a-t-on appris de source officielle. « Le Conseil des Ministres a décidé du report à une date ultérieure du référendum, initialement prévu pour le 09 juillet 2017 » indique sans autres détails, un communiqué gouvernemental parvenu à Ouestafnews.



Nigeria : une étude indique une progression de la résistance de l’anophèle aux insecticides



Au Nigeria, l’agent vecteur du paludisme est de plus en plus résistant aux insecticides, c’est ce qu’indique une nouvelle étude de l’Institut nigérian de recherches médicales (NIMR, sigle en anglais), publiée le 20 juin 2017. La résistance développée par l’anophèle touche 18 sur les 36 états qui composent le Nigeria et les incidences les plus fortes concernent les états de Lagos, du Niger et d’Ogun.



Nigeria : le pays va avoir la 3ème plus grande démographie au monde d’ici 30 ans (Onu)



La population nigériane sera le 3ème plus importante du monde d’ici 2050, derrière l’Inde et la Chine a indiqué ce mercredi 21 juin 2017 un rapport du département des nations-unies pour les affaires économiques et sociales. Actuellement estimée à 170 millions d’habitants, la population du Nigeria (actuellement le septième pays le plus peuplé de la planète) avec son rythme de progression actuelle va atteindre 300 millions.



Côte d’Ivoire : mise en place d’un organe de lutte contre la vie chère



Le gouvernement a adopté ce mercredi 21 juin 2017 un décret portant d’un Conseil national de lutte contre la vie chère. A travers ce conseil le gouvernement entend « lutter plus efficacement contre les facteurs et pratiques qui favorisent la hausse des prix des denrées alimentaires, du transport ainsi que du logement » lit-on dans le communiqué du conseil des ministres de ce jour.



Sénégal : la future compagnie Air Sénégal SA commande deux avions ATR



Le président directeur général de la compagnie Air Sénégal SA, Mamadou Lamine Sow, et le président de l’avionneur franco-italien ATR, Christian Scherer, ont signé, le 20 juin à Paris, un contrat portant sur une commande ferme de deux avions ATR à turbopropulseur 72-600, d’un coût global de 32 milliards FCFA), rapporte l’Agence de presse sénégalaise. Le démarrage d’Air Sénégal SA est prévu fin 2017 après l’inauguration du nouvel aéroport sis à Diass.



Sénégal : la BAD met 120 milliards FCFA dans le TER



La Banque africaine de développement (BAD) va financer à hauteur de 120 milliards FCFA, le projet de Train express régional (TER) de Dakar, annonce un communiqué parvenu à Ouestafnews. « Le projet devrait libérer le potentiel de croissance de Dakar et sa région, d’autant plus qu’il doit s’articuler avec les autres modes de transports existants ou à venir, comme le projet de lignes de Bus rapide transit (BRT), permettant de desservir efficacement la grande banlieue » a assuré, Mohamed Ali Ismaël, économiste des transports au sein de la BAD.