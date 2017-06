Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 21/06/2017- Nigeria, Sénégal, Côte d’Ivoire : agriculture, exportations, société, pétrole, économie…)

Nigeria : les premières exportations d’ignames vers les Etats-unis prévues fin juin



Les premières exportations d’ignames en direction des Etats-Unis et de l’Europe vont débuter le 29 juin 2017 a annoncé le ministre nigérian de l’agriculture, Chris Ogbeh, cité par le site web du quotidien ‘’The Vanguard’’. Selon le ministre, ces premières exportations concernent une quantité de 72 tonnes.



Nigeria : les exportations de brut devrait dépasser les 2 millions de barils en août



Les exportations de pétrole brut du Nigéria devraient dépasser 2 millions de barils par jour (bpd) en août 2017, soit son niveau le plus élevé depuis 17 mois, selon des informations rapportées par Reuters, ce jeudi 22 juin 2017.



Côte d’Ivoire : 80% des exilés de la crise postélectorale sont de retour (officiel)



Sur les 300 mille exilés de la crise postélectorale, 264 milles sont rentrés au pays, annonce une note de la primature ivoirienne. Cette crise qui a touché la Côte d’Ivoire entre fin 2010 et avril 2011 a fait selon un bilan officiel 3000 morts.



Sénégal : tenue d’un séminaire de l’Uemoa sur rapatriement des recettes d’exportations



L’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa, 8 pays) va tenir le 29 juin 2017 à Dakar une session ordinaire du conseil des ministres, une rencontre qui sera suivie le lendemain d’un séminaire ministériel axé sur le « rapatriement des recettes d'exportations », a-t-on appris auprès l’organisation sous régionale.