Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 21/08/2017- Guinée, Niger, Ghana, Sénégal : humanitaire, diplomatie, réfugiés, régulation, télécoms

Ghana : aide d’une valeur d’un million de dollars à la Sierra Leone



Le gouvernement ghanéen a annoncé, ce lundi 21 août 2017, l’envoi de vivres et de médicaments d’une valeur d’un peu plus d’un million de dollars en Sierra Leone, rapporte la GNA, l’agence de presse publique. Les inondations suivies de glissement de terrain survenues à la mi-août 2017 à Freetown (capitale) ont fait plus de 600 victimes, selon les autorités qui dans leur dernier bilan affirment avoir retiré des décombres 500 corps.



Sénégal : Dakar renoue avec Doha



Le gouvernement sénégalais, a décidé du retour de son ambassadeur en poste à Doha au Qatar plus de deux mois après son rappel à Dakar, selon un communiqué du ministère sénégalais des Affaires étrangères, relayé par plusieurs médias locaux. « Le Sénégal a décidé, ce 21 août 2017, du retour à son poste à Doha, de son Ambassadeur au Qatar, qui avait été rappelé pour consultation» indique ce texte. Le rappel de l’ambassadeur sénégalais avait été décidé dans la foulée du boycott orchestré par l’Arabie Saoudite contre le Qatar qu’elle accuse de soutenir et financer le terrorisme.



Niger : le pays accueille plus de 170 milles réfugiés (officiel)



Plus de 170 milles réfugiés résident actuellement au Niger, selon selon le ministre nigérien de l'Action humanitaire et de la Gestion des Catastrophes, Magagi Laouan qui précise qu’il s’agit des conséquences des conflits au nord du Mali et au Nigeria.



Sénégal : le régulateur met en demeure les trois opérateurs de téléphonie pour mauvaise qualité du service



L’Agence nationale de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) a servi des mises en demeure aux trois opérateurs de téléphonie mobile du Sénégal pour « dysfonctionnement dans la qualité du service », annonce un communiqué de l’organe de régulation. « Nous avons procédé à l’évaluation sur le terrain de la qualité des appels voix fournies à l’usager à travers vos réseaux mobiles et il ressort de ce rapport un dysfonctionnement dans la qualité du service », explique l’ARTP dans le document relayé par l’Agence de presse sénégalaise. Le pays compte trois opérateurs de téléphonie, Orange (France Télécom, Tigo (Millicom) et Expresso (Sudatel).



Guinée : 850 éléments de l’armée vont rejoindre la Minusma



Un bataillon de 850 soldats guinéen va rejoindre la mission de l’Organisation des Nations-Unies (Onu) au Mali (Minusma), rapporte Xinhua. Les 850 soldats du bataillon Gangan 3 ont suivi des séances de formation et de remise à niveau durant plusieurs mois, au sein du camp militaire du bataillon en attente de Samorya, situé à plus de 150 km au nord-est de Conakry.