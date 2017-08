Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 22/08/2017- Mali, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Niger, Togo : santé, paludisme, BAD, fraude, Cico, PNP, Salif Diallo, nécrologie, sécurité, Boko Haram.

Mali : un nouveau médicament contre le paludisme fait l'objet d'un test



La multinationale suisse Novartis, spécialisée dans les produits pharmaceutiques expérimente au Mali, une nouvelle pilule curative sur des patients atteints de paludisme, rapporte Agence Ecofin..Le médicament expérimental dénommé KAF156 est administré en combinaison avec un autre traitement. Au total neuf pays africains et asiatiques sont concernés par ces tests qui seront conduits dans les prochains mois. Cette recherche sur le nouveau médicament survient au moment où des souches de plasmodium (germe à l’origine du paludisme) résistantes à l’Artemisinine, le médicament le plus efficace de Novartis contre le paludisme, sont apparues dans cinq pays asiatiques et menacent d’atteindre l’Afrique.



Côte d’Ivoire : la BAD, suspend le chinois Cico pour pratique frauduleuse



La Banque africaine de développement (BAD, basée à Abidjan en Côte d’Ivoire) a annoncé ce mardi 22 août 2017 l’exclusion du groupe de génie civil chinois, Chongqing International Construction Corporation (Cico) de toute « éligibilité à ses financements pour une période de minimal de douze mois » à cause de pratique frauduleuse selon un communiqué parvenu à Ouestafnews. « Cico sera donc exclu jusqu’à ce que la Banque soit assurée qu’elle ne mette pas en péril ses fonds en traitant avec cette entreprise » a révélé le directeur par intérim du Bureau de l’intégrité et de la lutte contre la corruption de la BAD, Bubacarr Sankareh, cité par le communiqué de son organisation.



Burkina Faso : une cérémonie d’hommage à feu Salif Diallo, prévue jeudi



Une cérémonie d’hommage se tiendra, le jeudi 24 aout 2017 à Ouagadougou, pour honorer la mémoire de Salifou Diallo (60 ans), président du Parlement burkinabè décédé quatre jours auparavant en France, a annoncé, le Service d’information du gouvernement (SIG).Selon la même source, la dépouille mortelle est attendue, demain mercredi à Ouagadougou, alors que l’inhumation est prévue vendredi à Ouahigouya sa ville natale.



Niger : l’armée affirme avoir neutralisé une trentaine d’éléments de Boko Haram



Au moins 39 éléments du groupe terroriste Boko Haram ont été tués cette semaine par les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) nigériennes près de Barwa, région de Diffa (frontalière du Nigeria), selon une annonce des forces sécuritaires relayée par Xinhua. Du 19 au 20 août les FDS ont mené une opération « nettoyage et de sécurisation » note la même source qui précise notamment que les affrontements ont un mort dans les rangs de l’armée nigérienne.



Togo : une marche en hommage aux victimes de la manifestation du 19 août



Des partis politiques togolais regroupés au sein du combat pour l’Alternance politique (CAP 2015) et le Parti national panafricain (PNP) ont appelé à une journée « Togo mort » le vendredi 25 août 2017 en hommage aux victimes des manifestations de samedi dernier, rapporte l’Agence de presse africaine. « CAP 2015 et le PNP décident de faire de la journée du vendredi 25 août 2017, une journée, de recueillement et de prières en hommage aux victimes des massacres des 19 et 20 août » a déclaré la coordonnatrice du CAP 2015, Brigitte Adjamagbo-Johnson, cité par la même source.