Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 23/05/2017- (Sénégal, Mali, Bénin, Nigeria : Minusma, Lehady Soglo, fiscalité, investissements … )

Mali : deux casques bleus tués dans le nord-est



Deux Casques bleus ont été tués au Mali et un troisième blessé ce mardi 23 mai 2017 dans une embuscade tendue aux environs d’Aguelhok (nord-est), près de la frontière algérienne, a annoncé la Mission des Nations unies (Minusma). Déployée depuis juillet 2013, la Minusma est la mission de maintien de la paix de l’ONU la plus coûteuse en vies humaines depuis la Somalie en 1993-1995, avec plus de 70 Casques bleus tués en opération.



Bénin : le maire de Cotonou exclu de son parti



L’actuel maire de Cotonou, Lehady Soglo a été exclu de la Renaissance du Bénin (RB), le parti de son père l’ex-chef d’Etat, Nicéphore Soglo, annonce la presse locale, ce mardi 23 mai 2017. Accusé de « gestion solitaire », l’exclusion de M. Soglo de ce parti dont il est le président a été décidée le 21 mai par le bureau politique.



Nigeria : un taux d’intérêt de 5% exigé sur les arriérés d’impôts



Le gouvernement nigérian a décidé d’augmenter le taux d’intérêt exigé sur les impôts impayés. L’augmentation qui excède de 5% le taux de réescompte minimum de la Banque centrale sera effective dès le 1er juillet prochain. « La révision à la hausse du taux d’intérêt exigé sur les impôts impayés figure parmi les mesures adoptées par l’exécutif en vue d’améliorer la discipline fiscale, réduire l’évasion fiscale et éviter les paiements tardifs » a révélé le ministère des finances dans un communiqué publié le 22 mai, selon Agence Ecofin.



Sénégal : hausse des investissements privés



L’investissement privé en 2016, s’est établi à 1665 milliards contre 1577, 2 milliards FCFA en 2015, apprend-t-on de source officielle. « Les secteurs ayant bénéficié le plus dans ces flux sont les bâtiments et travaux publics, les télécommunications, l’énergie et l’agro-industrie », a précisé, le Directeur de cabinet du ministre de la Promotion des investissements, El Hadji Ndogou Diouf, cité par l’APS. Au total, 87% des investissements privés au Sénégal en 2016 sont réalisés par le secteur privé national, a aussi soutenu M. Diouf.