Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 23/06/2017- Nigeria, Côte d’Ivoire, Bénin, Togo : sécurité, administration, justice, finances, ICC-services, climat…)

Le gouvernement fédéral a annoncé le recrutement de 30000 policiers par an durant les cinq prochaines années. Doté d’un effectif de 380 milles éléments la police nigériane est loin de remplir pleinement sa mission, selon d’où le recrutement qui à terme va amener les forces de police à près 700 milles éléments, selon le gouvernement.Le procès de Michel Gbagbo, fils de l’ancien Président ivoirien poursuivi pour diffusion de fausses informations, initialement prévu vendredi à Abidjan a été renvoyé à la semaine prochaine. « La procédure a été renvoyée à la semaine prochaine devant la juridiction spéciale. Il faut préciser qu’il y’a une juridiction spéciale pour juger les pro-Gbagbo au Tribunal », a précisé Me Ange Rodrigue Dadjé, l’avocat de Michel Gbagbo, cité par APA.Une vingtaine de personnes impliquées dans la structure de placement illégal d'argent dénommée ICC-Services), vont comparaître le 26 juin 2017 devant la Cour d'assise du Tribunal de première instance de Cotonou, selon des informations rapportées par Xinhua .Ces personnes vont répondre entre autres chefs d'accusation de complicité d'escroquerie, appel public à épargne et placements irréguliers d'argent… Dans ce scandale qui a éclaté en 2010, Plusieurs milliards de FCFA ont été subtilisés aux épargnants.Les inondations provoquées par les pluies de ce mois de juin, ont affectés 534 ménages soit 2704 sinistrés, dans la capitale, Lomé, selon un bilan établi par le gouvernement togolais, le 22 juin 2017. En guise d’assistance aux sinistrés, le gouvernement a précisé avoir jusqu’ici distribué 25 tonnes de maïs, 14 sacs de riz et 3720 litres d’huile ont été distribués.