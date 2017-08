Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 23/08/2017- Togo, Niger, Nigeria, Gambie, Mali : Asky, transport urbain, justice, police, pétrole.

Togo : démission annoncée du directeur d’Asky



La compagnie aérienne Asky, basée au Togo aura à partir du 1er septembre un nouveau directeur général en la personne de l’actuel patron de Malawi Airlines, Ahadu Simatchew, rapporte Financial Afrik. Selon la même source, Henok Teffera qui occupait le poste depuis deux ans vient de rendre sa démission pour des motifs personnels. Asky est détenu à hauteur de 40% par Ethiopian Airlines.



Niger : trois policiers écopent un an ferme pour coups et blessures



La justice a condamné trois policiers, le 22 août 2017 à un an de prison ferme pour avoir battu un étudiant lors d’une manifestation réprimée mi-avril sur le campus universitaire de Niamey, apprend-t-on de source médiatique. Les trois policiers qui appartiennent à la brigade anti-émeute ont été reconnus coupables de « coups et blessures avec préméditation », la peine a aussi été assortie d’une amende de 15 millions FCFA de dommages et intérêts à la victime.



Nigeria : la première phase du métro d’Abuja sera livrée en décembre 2017 (constructeur)



L’achèvement de la première phase du projet de ligne ferroviaire dans la capitale politique Abuja est prévu en décembre 2017, selon une annonce de China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), la firme chinoise en charge de ce projet. Dans des propos rapportés par Agence Ecofin, le directeur de projet de la CCECC a fait savoir que cette première phase à un coût estimé à 823 millions de dollars et concernera une ligne de 45 km devant relier l’aéroport international Nmandi Azikiwe au centre d’affaires.



Nigeria : un conseil des ministres annulé par le président



Le président nigérian Muhammadu Buhari a annulé ce mercredi 23 août 2017 la tenue d’un conseil des ministres qui devait être son premier rendez-vous avec le gouvernement depuis son retour dans le pays, après un séjour médical de plus de trois mois en Grande-Bretagne. Selon un communiqué de la présidence nigériane relayée par l’AFP, Muhammadu Buhari a la place du conseil des ministres reçu un rapport d’enquête menée sur la corruption.



Mali : le gouverneur de Kidal rejoint son poste



Le gouverneur nommé par l’Etat malien, Mohamed Ag Icharach, pour la région de Kidal (nord-est) a annoncé ce mercredi 23 août 2017 avoir rejoint son poste, une première depuis 2014, dans cette partie du pays, fief des ex-rebelles touareg qui ont accepté d’observer une nouvelle trêve avec les groupes armés pro-gouvernementaux, selon une information rapportées par l’AFP.



Burkina Faso : trois jours de deuil national suite au décès de Salif Diallo



Le gouvernement burkinabé a décrété un deuil national de trois jours suite au décès de l’ancien président de l’Assemblée nationale burkinabé, Salif Diallo, dont la dépouille est attendue ce mercredi 23 août 2017 à Ouagadougou (capitale), selon un communiqué de la présidence. « Suite au décès samedi 19 août 2017 à Paris en France du président de l’Assemblée nationale Salif Diallo, le président du Faso, Rock Kaboré a décrété un deuil national de 72 heures allant du mercredi 23 au vendredi 25 août 2017 » précise le communiqué.



Gambie : Africa Petroleum perd ses blocs



Les blocs offshores gambiens A1 et A4 précédemment exploités par Africa Petroleum sont désormais remis sur le marché mondial de l'exploration pétrolière, selon le gouvernement gambien. « La licence d'Africa Petroleum est terminée et n'a pas été renouvelée. Leurs anciens blocs sont maintenant disponibles à de nouvelles offres pour que l'Etat gambien décide à qui donner une licence. Seuls FAR et Erin ont une licence » a déclaré, la porte-parole du président Adama Barrow, Mme Bokang Sissoho dont les propos ont été relayés par BBC Afrique (service francophone), le 22 août 2017.