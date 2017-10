Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 23/10/2017- Niger, Sénégal, Togo, Bénin : enfance, santé, économie, Sébastien Ajavon, Francophonie.

Sénégal : des conférenciers jugent le taux de mariage précoce trop élevé en Afrique de l’ouest



La lutte contre les mariages précoces en Afrique de l’Ouest et du centre, l’une des régions les plus touchées au monde, doit s’accélérer et se concrétiser, ont estimé les participants à une conférence internationale qui s’est ouverte ce lundi 23 octobre 2017 à Dakar. En Afrique occidentale et centrale, quatre femmes sur 10 âgées de 20 à 24 ans ont été mariées avant 18 ans. Parmi celles-ci, un tiers l’ont été avant 15 ans. Au niveau national, les cinq pays au monde ayant le plus haut taux de prévalence sont en Afrique de l’Ouest et centrale: 76% au Niger, 68% en Centrafrique et au Tchad, 55% au Mali et 52% en Guinée.



Niger : une nouvelle réunion sur la monnaie unique prévue à Niamey demain



La capitale nigérienne, Niamey accueille ce 24 octobre, une nouvelle réunion «Groupe de Travail sur la Monnaie Unique de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cedeao). Cette rencontre la 4ème du genre Elle sera consacrée à «l'examen de la feuille de route définissant les conditions de création de la monnaie unique». Un dossier sur lequel la Cedeao est sévèrement critiquée par la société civile africaine qui dénote un « manque de courage » de ses dirigeants.



Togo : report d’une conférence de la Francophonie



La 33ème Conférence ministérielle de la Francophonie que devait abriter la capitale togolaise du 25 au 26 novembre 2017 a été reportée sine die, informe republicoftogo (site web officiel du gouvernement), ce lundi 23 octobre 2017. Le Togo veut « s’offrir tous les moyens nécessaires de mieux préparer cette rencontre internationale de haut niveau » lit-on dans le communiqué qui précise que la décision a été prise de concert avec les autorités de la Francophonie. Des raisons similaires avaient été données en septembre dernier pour reporter le premier Sommet Afrique-Israël prévu dans la capitale togolaise du 23 au 27 octobre.





Bénin : l’homme d’affaires et politicien Sébastien Ajavon inculpé pour faux et usage de faux



L’homme d’affaires Sébastien Ajavon a été inculpé par un tribunal de Cotonou pour faux, usage de faux et escroquerie dans un dossier qui remonte à 2009, apprend-on de source médiatique locale. Selon les motifs de la plainte, qui a été déposé par la direction des impôts, en 2009, Ajavon aurait bénéficié pour le compte de ses nombreuses sociétés des aménagements douaniers et fiscaux pour la réexportation de certains produits notamment des huiles végétales et des produits congelés au Nigeria.